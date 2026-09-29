Χρόνια και ζαμάνια από την τελευταία παρουσία του Μπράιαντ Ντάνστον στη 12άδα του Ολυμπιακού.

28/9/2026: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Μπράιαντ Ντάνστον στο ρόστερ της ομάδας του Λιμανιού για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

29/9/2026: Ο Μπράιαντ Ντάνστον όχι απλά ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή για το Κάουνας αρχικά και τη Μπολόνια στη συνέχεια αλλά βρέθηκε και στη 12άδα των ερυθρολέυκων για το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις. Ο 40χρονος Αμερικανός είχε… πρόγραμμα αυτό το καλοκαίρι.

Η εντός των τειχών τιμωρία του Ταϊρίκ Τζόουνς (έξι αγωνιστικές πλέον) σε συνδυασμό με το φορτωμένο πρόγραμμα από την αρχή και τα μικροπροβλήματα του Νίκολα Μιλουτίνοφ, οδήγησαν τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Μπαρτζώκα στην επιλογή του Μπράιαντ Ντάνστον. Του πολύπειρου σέντερ με τις πάμπολλες παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, ο οποίος γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις.

Ο… βαφτισιμιός του Κώστα Σλούκα εκμεταλλεύτηκε τις συνθήκες και κέρδισε – με το σπαθί του – μία θέση στο ροστέρ της ομάδας, ως συμπληρωματική μονάδα που μπορεί να προσφέρει ανάσες και ποιοτικά λεπτά παρά τα 40 του χρόνια.

Ο Ολυμπιακός άλλωστε αποτέλεσε την ομάδα που εκτόξευσε τον Μπράιαντ Ντάνστον τη διετία 2013-15 και τον καθιέρωσε στο υψηλότερο επίπεδο, φτάνοντας να παίξει μαζί του και σε τελικό Ευρωλίγκας, το 2015 στη Μαδρίτη.

Αυτό ήταν και το τελευταίο ματς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης όπου ο Ντάνστον βρέθηκε στην ερυθρόλευκη 12άδα, 4153 μέρες πίσω. Το τελευταίο του επίσημο παιχνίδι πάντως με τους Πειραιώτες ήταν στις 14 Ιουνίου του 2015, στο πλαίσιο του 3ου τελικού του πρωταθλήματος όπου και πανηγύρισε τον μοναδικό του εν Ελλάδι τίτλο. Μέχρι το Σούπερ Καπ του 2026, πάνω από 11 χρόνια αργότερα.

Επιστροφή σε ερυθρόλευκη 12άδα λοιπόν έπειτα από 4125 μέρες ή αν προτιμάτε 135 μήνες και 15 μέρες.