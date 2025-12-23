Με το θετικό αποτέλεσμα «δώρο» στα μπαγκάζια θέλει να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός από το Κάουνας και την έδρα της Ζαλγκίρις που όπως πέρυσι, έτσι και φέτος, ξεκίνησε με το… πόδι στο γκάζι στη σεζόν. Οι «πράσινοι» ψάχνουν τρίτη συνεχόμενη νίκη στο πλαίσιο της 18ης στροφής της κανονικής διάρκειας της διοργάνωσης, για να κάνουν χαρούμενο τον αρχηγό τους Κώστα Σλούκα, όπως δήλωσε και ο Τι Τζέι Σορτς κατά την αναχώρηση του «τριφυλλιού» για τη Λιθουανία.

Ένας τραυματισμός έβαλε προσωρινά «φρένο» στο εντυπωσιακό πρώτο κομμάτι της σεζόν για τον Κώστα Σλούκα που μπήκε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «πρασίνων» με φόρα από το Ευρωμπάσκετ και τις πολύ καλές εμφανίσεις με την Εθνική ομάδα.

Ο Έλληνας διεθνής αρχηγός του «τριφυλλιού» ο οποίος συνήθως ανέβαζε ταχύτητα, ένταση και προσφορά όσο η σεζόν έμπαινε στα πιο κρίσιμα «μονοπάτια» της, αποτέλεσε προσώρας τον πιο συνεπή και αξιόπιστο παίκτη της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Ο Θεσσαλονικιός που καθ’ ομολογίαν δεν βλέπει τον εαυτό του στο μπάσκετ για αρκετό καιρό ακόμα, με την εικόνα όμως να τον διαψεύδει. Ο «μαέστρος» Κώστας Σλούκας έγινε σημείο αναφοράς σε αρκετές περιπτώσεις την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο με τα επιτεύγματά του, όντας ο κύριος υπεύθυνος της παρουσίας του Παναθηναϊκού σε απόσταση βολές από την κορυφή και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ένας εκ των τελευταίων ρομαντικών, ένα είδος προς εξαφάνιση. Τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του παραδοσιακού πόιντ γκαρντ που τον συντροφεύουν εκλείπουν και ο Κώστας Σλούκας φροντίζει να υπενθυμίζει την ιδιαιτερότητα αυτών.

Ο Κέντρικ Ναν κυνηγάει επίτευγμα που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία της Ευρωλίγκα Ο Κέντρικ Ναν αποδεικνύεται συνεπής και στην τρίτη του σεζόν στην Ευρωλίγκα, έχοντας βάλει στο μάτι ένα κατόρθωμα που έχουν πετύχει μονάχα τρεις ακόμα διαχρονικά στη διοργάνωση.

Σε ένα χρονικό σημείο που οι «πράσινοι» δείχνουν να βρίσκουν την ταυτότητά τους και να αποκτούν μία κανονικότητα, ο Κώστας Σλούκας αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο. Και προτιμήθηκε να μείνει στην Αθήνα για θεραπείες, ενόψει και του ντέρμπι της 2ης ημέρας του 2026 που πλησιάζει απέναντι στον Ολυμπιακό.

Οι «πράσινοι» οπότε θα παίξουν προπαραμονή των Χριστουγέννων στο Κάουνας χωρίς τον Κώστα Σλούκα, με το «βάρος» να πέφτει στον Τι Τζέι Σορτς. Χωρίς τον αρχηγό του ο Παναθηναϊκός είχε παίξει στην έδρα της Ζαλγκίρις και τον Φλεβάρη του 2024. Όταν ο Σλούκας είχε απουσιάσει από μερικά παιχνίδια της κανονικής διάρκειας στο δεύτερο σκέλος της, επιστρέφοντας ακμαιότατος και δριμύτερος για το photo finish της κανονικής διάρκειας, την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος της έδρας, τα playoffs και το Final Four του Βερολίνο, στο οποίο αναδείχθηκε και MVP.

Το ματς της 18ης αγωνιστικής είναι το πρώτο «απών» που θα γράψει ο 36χρονος γκαρντ για την τρέχουσα σεζόν στην Ευρωλίγκα, αφού συχνά πυκνά όπου τα καταφέρνει, ο Αταμάν τον ξεκουράζει στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Απ’ όταν άλλαξε «στρατόπεδο» το καλοκαίρι του 2023, ο Σλούκας έχει χάσει συνολικά εννιά παιχνίδια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Και σε αυτά ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 5 νίκες και 4 ήττες. Για ένα σύνολο με (αρκετά) πάνω από το 50% ποσοστό νικών, η αναλογία δεν είναι και η καλύτερη. Γεγονός που φανερώνει και τον κομβικό ρόλο του Κώστα Σλούκα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού άλλοτε ως πρωταγωνιστή κι άλλοτε ως μετρονόμο παρότι υπάρχουν γύρω του «αστέρες» όπως ο Κέντρικ Ναν.

Κώστας Σλούκας η απάντηση στο γνώρισμα των καιρών Σε ένα μπασκετικό γίγνεσθαι που αλλάζει με γοργούς ρυθμούς, ο Κώστας Σλούκας αποτελεί ένας εκ των τελευταίων των… Μοϊκανών και ρομαντικών.

Ανάμεσα σε αυτά βέβαια συμπεριλαμβάνεται και ο άνευ βαθμολογικής αξίας, μικρός τελικός της παρηγοριάς πέρυσι στο Αμπού Ντάμπι απέναντι στην παλιά του ομάδα.

Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση χωρίς τον Κώστα Σλούκα στις επάλξεις:

2023-24

Παναθηναϊκός – Μπάγερν 78-71

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 80-72

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 81-82

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός 90-75

Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 79-62

Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός 80-68

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 74-63

2024-25

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 96-84

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 97-93 (Μικρός Τελικός Final Four)

2025-26

Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός (23/12 – ?)