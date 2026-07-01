Ρεάλ Μαδρίτης ή ΝΒΑ αποτελούν οι δύο επιλογές του Μάριο Χεζόνια για την επόμενη ημέρα του. Με ποια ομάδα της Euroleague είχε συζητήσεις;

Δεν υπάρχει μεταγραφική περίοδος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ δίχως το άκουσμα του Μάριο Χεζόνια και των σεναρίων αναφορικά με το μέλλον του. Άλλωστε αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων – σταθερά – παικτών στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ που έχει ωριμάσει. Και δεν αρέσκεται να «κλείνει πόρτες» και προοπτικές καθώς ποτέ δεν ξέρεις που θα τον βρει η επόμενη μέρα.

Πάντως και σύμφωνα με τα όσα είναι σε θέση να γνωρίζει το Ole.gr από πληροφορίες στην Ισπανία, το πιθανότερο σενάριο είναι ο Κροάτης σταρ να παραμείνει στη Ρεάλ Μαδρίτη και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Άλλωστε δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τους «μερένγκες» το οποίο ΔΕΝ περιέχει κανένα ενδεχόμενο buy out για ομάδα εκτός NBA. Άρα η μοναδική προοπτική για να φύγει από την ισπανική πρωτεύουσα χωρίς να χρειαστεί να δώσει η Ρεάλ τη συγκατάθεσή της, αφορά τις ΗΠΑ και τον θαυμαστό κόσμο.

Στο πολυετές συμβόλαιο που έβαλε την υπογραφή του ο Χεζόνια με τη Ρεάλ Μαδρίτης, περιλαμβάνεται NBA out μέχρι τις 15 του Ιουλίου. Αν και εφόσον δεν γίνει χρήση αυτού, τότε ο Μάριο Χεζόνια θα παραμείνει Μαδριλένος και τη νέα σεζόν. Δεδομένη η επιθυμία της Ρεάλ να τον κρατήσει φυσικά, ανεξαρτήτως ποιος θα βρίσκεται στην άκρη του πάγκου. Και εκείνος θα είναι ο Πέδρο Μαρτίνεθ.

Για να βρεθεί σε κάποια άλλη ομάδα της Euroleague, θα πρέπει να βρει τρόπο να «σπάσει» το συμβόλαιό του (κάτι που δεν επιθυμεί η Βασίλισσα), ή να συμφωνήσει με ομάδα του NBA μέχρι τις 15 του Ιούλη και από εκεί να πάει σε κάποιον άλλο σύλλογο.

Ο ατζέντης του Χεζόνια είχε ανοίξει κάποιον κύκλο επικοινωνίας με την Ντουμπάι BC που πάει για ακόμα μεγαλύτερα πράγματα τη νέα σεζόν και ήταν διατεθειμένη να τον ικανοποιήσει οικονονικά, όμως φαίνεται ότι το μέλλον του δεν βρίσκεται εκεί.