Τραυματισμοί και ανάγκες έχουν βγάλει στην αγορά διάφορες ομάδες της Euroleague με το Ole.gr να υπενθυμίζει deadlines και προϋποθέσεις.

Η offseason δεν είναι πάντα αρκετή για τον σχεδιασμό ομάδων της Euroleague πολλώ δε μάλλον σε περιπτώσεις που προκύπτει κάποια αναποδιά όπως συνέβη με τον Γιαν Μοντέρο και τον Ολυμπιακό.

Συχνά πυκνά οι προπονητές αφού δεν προλαβαίνουν να αποκτήσουν μία πλήρη εικόνα για τις δυνατότες του ρόστερ τους, αφήνουν με… αστερίσκο διάφορες θέσεις στο ρόστερ και επανέρχονται όνταν έχον βγάλει πιο ασφαλή συμπεράσματα. Όπως έχει «βουίξει ο τόπος» στην Ιταλία με τον Ντιαρά και τον Παναθηναϊκό για παράδειγμα.

Παρόλα αυτά μία ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει σε οποιαδήποτε κίνηση αν δεν λάβει κάποιες παραμέτρους υπόψιν. Όπως για παράδειγμα την διορία.

Το Ole.gr λοιπόν υπενθυμίζει το πώς και το μέχρι πότε των μεταγραφών μεσούσης της περιόδου.

Υπάρχει λοιπόν το γενικό deadline σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙ, Άρθρο 10, παράγραφος 7 των Κανονισμών, που αναφέρει πως… «κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου, οι προσθήκες παικτών στο ρόστερ της ομάδας μπορούν να γίνουν μέχρι την 29η αγωνιστική. Για αγωνιστικές που τα παιχνίδια στο πρόγραμμα είναι την Τρίτη/Τετάρτη, η προθεσμία είναι η Δευτέρα στις 18:00 CET (σ.σ. 17:00 Ελλάδας). Για αγωνιστικές που τα παιχνίδια στο πρόγραμμα είναι την Πέμπτη/Παρασκευή, η προθεσμία είναι η Τετάρτη στις 18:00 CET (σ.σ. 17:00 Ελλάδας). Αυτές οι προθεσμίες αναφέρονται στην άφιξη των εγγράφων στa γραφείa της Euroleague Basketball».

Πλήρως κατατοπιστικό. Η 29η αγωνιστική λοιπόν είναι προγραμματισμένη για τις 4 του Μάρτη και η αυλαία ανοίγει με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μπεσίκτας στην Αθήνα εκτός απροόπτου.

Το ίδιο ισχύει και για μεταγραφή παίκτη από άλλη ομάδα της Euroleague με δύο ωστόσο σημαντικές προϋποθέσεις. Να μην έχουν ήδη μεταγραφεί άλλη φορά από άλλη ομάδα της Euroleague και να έχουν μείνει ελεύθεροι πριν από την έναρξη του δεύτερου γύρου.

Σύμφωνα και με το Κεφάλαιο ΙΙΙ, Άρθρο 10, παράγραφος 8, «κατά τη διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, ένας παίκτης που είναι εγγεγραμμένος στη διοργάνωση μπορεί να μεταγραφεί μόνο μία φορά σε άλλο σύλλογο της Ευρωλίγκας πριν από την 29η αγωνιστική της κανονικής περιόδου μέχρι την Τετάρτη στις 18:00 CET (σ.σ. 17:00 Ελλάδας) την εβδομάδα της ημερολογιακής ημερομηνίας για τον εν λόγω παιχνιδιού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει διαγραφεί πριν από την 20ή αγωνιστική. Σε περίπτωση που η αγωνιστική διεξαχθεί Τρίτη/Τετάρτη, η προθεσμία θα είναι η Δευτέρα στις 18:00 CET (σ.σ. 17:00)».

Όπου έναρξη δεύτερου γύρου, η 29η του Δεκέμβρη με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Πόλη απέναντι στη Φενέρ. Άρα πρέπει να έχει έχει διαγραφεί ως τη Δευτέρα 28/12 στις 17:00 ώρα Ελλάδας, ο οποιοσδήποτε παίκτης της Euroleague που θα μεταγραφεί σε άλλη ομάδα της διοργάνωσης μέχρι τις αρχές του Μάρτη.

Συνεπώς Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός αλλά και οι υπόλοιποι, έχουν μπροστά τους αρκετό διάστημα για να προχωρήσουν σε ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού τους. Βέβαια οι αγωνιστικές υποχρεώσεις τρέχουν και ως γνωστόν, κάθε αγώνας μετράει στη Euroleague όπως είναι και το μότο της διοργάνωσης.