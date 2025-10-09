Οι εικόνες του «πλημμυρισμένου» Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας πριν από λίγες μέρες ανησύχησαν τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ποια είναι όμως η αλήθεια;

Μπορεί η κακοκαιρία να έχει δώσει – προσώρας – τη θέση της στη λιακάδα μετά από μέρες στην πρωτεύουσα της χώρας, πλην όμως αυτό δεν λύνει οριστικά το πρόβλημα αναφορικά με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο χρησιμοποιεί ακόμα ο μπασκετικός Ολυμπιακός. Χρησιμοποιεί και δεν του ανήκει.

Το φαληρικό στάδιο ετοιμάζεται να φορέσει τα καλά του και οι άνθρωποι των «ερυθρολεύκων» επιμελήθηκαν τις τελευταίες ημέρες/ώρες επ’ αυτού, μετά από ένα ακόμα επεισόδιο στο σίριαλ βροχοπτώσεις και ΣΕΦ. Υπαρκτό και ευρέως γνωστό το πρόβλημα στεγανοποίησης του γηπέδου, με αρκετούς να αναρρωτιούνται πριν από λίγες μέρες όταν μπήκαν και πάλι νερά στην κεντρική αρένα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ole.gr, η επέμβαση από πλευράς πρωταθλητών Ελλάδας δεν έχει επέλθει, εξού και τα νερά που μπήκαν στο παρκέ, καθώς ο Ολυμπιακός παραμένει, για την ώρα, ενοικιαστής στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το «σπίτι» του για το οποίο ετοιμάζει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα το προσεχές διάστημα.

Όπως έχει γίνει γνωστό και διά στόματος των προέδρων των Πειραιωτών, η πρόθεση και το όραμα πέρασαν στον σχεδιασμό και οσονούπω στην υλοποίηση. Καθόλου τυχαίος ο χρονικός προορισμός καθώς η διαδικασία παραχώρησης δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ο χώρος, ο οποίος έχει συμφωνηθεί με την Πολιτεία ώστε να παραχωρηθεί στον Ολυμπιακό αφού μερικές λεπτομέρειες συμφωνήθηκαν (ή παραβλέθηκαν σε πρώτη φάση), δεν έχει περάσει ακόμα και τυπικά στα χέρια της ΚΑΕ.

Κάποια νομικά ζητήματα, υποχρεωτικά μεν αλλά διαδικαστικού χαρακτήρα δε, απομένουν ούτως ώστε να πέσουν και οι υπογραφές της σύμβασης για την παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό για τα επόμενα 49 χρόνια. Η συμφωνία πέρασε από τη θεωρία στην επισημοποίησή της πριν από μερικές εβδομάδες όταν κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία. Όχι όμως και στην οριστικοποίησή της, η οποία θα ολοκληρωθεί με τις υπογραφές.

Μέχρι τότε, η ΚΑΕ Ολυμπιακός που φρόντισε με δικές τις πρωτοβουλίες να είναι όλα έτοιμα μέχρι το πρώτο εντός έδρας τζάμπολ, «νίπτει τας «χείρας της» αφού δεν έχει λόγο.

Η παγιωποίηση με κάθε επισημότητα και δίχως αν τυχόν και εφόσον της διαδικασίας παραχώρησης, αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες ούτως ώστε να ξεκινήσουν σταδιακά – και κυρίως τα καλοκαίρια που δεν θα υπάρχουν ατωνιστικές υποχρεώσεις – οι βελτιωτικές εργασίες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο θα αποκτήσει τη μορφή που οι φίλοι του Ολυμπιακού τόσα χρόνια ονειρεύονται.