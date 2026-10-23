Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ τιμωρήθηκε από τον Ολυμπιακό με έναν μήνα απουσίας από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Τι άλλο συνεπάγεται αυτή η ποινή;

Ρεπορτάζ Floor Generals

Όπως έγινε γνωστό από το απόγευμα της Πέμπτης (22/10), η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποφάσισε να επιβάλει τιμωρία στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, λόγω του πειθαρχικού παραπτώματος στο οποίο υπέπεσε.

Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε η πλευρά των «ερυθρολεύκων», ο Αμερικανός γκαρντ θα παραμείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για έναν μήνα. Μία τιμωρία που έρχεται βάσει του εσωτερικού κανονισμού που υφίσταται στον σύλλογο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Floor Generals», στο κανάλι Betarades.gr, και όσα ανέφερε ο Σωτήρης Βετάκης, η ποινή στον Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν είναι απλώς πειθαρχικού χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, συνεπάγεται και οικονομικό πρόστιμο, κάτι που επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα.

Τι σημαίνει, λοιπόν, αυτό σε πρακτικό επίπεδο; Όπως τονίζεται, για τις 30 ημέρες που θα απουσιάσει λόγω της τιμωρίας που δέχθηκε, δεν θα λάβει και το αντίστοιχο ποσό που του αναλογεί σε αυτό το διάστημα από το συμβόλαιό του.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ντόρσεϊ προχώρησε σε ένα σχόλιο στα social media, αναφορικά με την επιδραστικότητά του και τον ρόλο του στην ομάδα, εν μέσω της «διαβολοβδομάδας» της Euroleague που είχε ο Ολυμπιακός στην Ισπανία, κόντρα σε Βαλένθια (13/10, 97-102 παρ.) και Μπαρτσελόνα (16/10, 100-105 παρ.).

Έπειτα ακολούθησε η απολογία του ενώπιον του Γενικού Διευθυντή της ομάδας, Νίκου Λεπενιώτη, και η ενημέρωση σχετικά με την ποινή που του επιβλήθηκε, λόγω του πειθαρχικού παραπτώματος στο οποίο υπέπεσε.