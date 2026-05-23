Ο Μάριο Χεζόνια ρωτήθηκε για τον πρότερο επαγγελματικό του βίο και τις σχέσεις του με τον Παναθηναϊκό, ενόψει του τελικού της Euroleague με τον «αιώνιο» Ολυμπιακό.

Ο Μάριο Χεζόνια αποτελεί – εδώ και χρόνια όχι τώρα – έναν από τους πιο vocal παίκτες μη Αμερικανούς στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Σε σημείο μάλιστα που οι υπεύθυνοι Τύπου της Ρεάλ Μαδρίτης ήθελαν να επισπεύσουν την συνθήκη στη μεικτή ζώνη και να τον βγάλουν από το… μπλέξιμο των δημοσιογράφων, ο ίδιος όμως τους έλεγε «αφήστε με να μιλήσω».

Στη Μαδρίτη βέβαια αισθάνονται χαρούμενοι για εκείνον λόγω της αγωνιστικής του αξίας, που φρόντισε να αποδείξει για μία ακόμα φορά στο πλαίσιο του ημιτελικού της Euroleague 2025-26 κόντρα στην φιλόδοξη Βαλένθια (25π.).

Λίγες ώρες αργότερα, ο Κροάτης πολυσχιδής φόργουορντ – κομβικός για τη Βασίλισσα τα τελευταία χρόνια – συνόδευσε τον Σέρτζιο Σκαριόλο στη συνέντευξη Τύπου του τελικού στο Telekom Center Athens και απάντησε σε ερώτηση σχετική με τον Παναθηναϊκό.

Ο Μάριο Χεζόνια ρωτήθηκε για τον πρότερο βίο του και τα αισθήματα που έχει εκφράσει δημοσίως πως έτρεφε για τον Παναθηναϊκό σε βαθμό μάλιστα που τον έφεραν και στα μέρη μας και το κατά πόσον αυτό αποτελεί έξτρα κίνητρο για τον ίδιο ενόψει της συνάντησης με τον Ολυμπιακό την Κυριακή το βράδυ (24/5, 21:00).

Και ο ίδιος είπε ότι «αυτή είναι μια νοοτροπία έξω από τον επαγγελματικό αθλητισμό. Ποτέ δεν σκεφτόμουν ή δεν έπραττα βάση αυτής. Η δική μου η νοοτροπία λέει πως δύο ιστορικοί γίγαντες θα αγωνιστούν ξανά στη μεγαλύτερη σκηνή.

Σε αυτή τη διοργάνωση γνωριζόμαστε πολύ καλά εδώ και αρκετό καιρό, οι προπονητές το ίδιο. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την παλιά οπαδική που συμπεριφορά. Δεν αντιλαμβάνομαι με αυτόν τον τρόπο τον αθλητισμό.»