Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου εν όψει του μεγάλου τελικού της Euroleague στο Final Four της Αθήνας.

Εκεί, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει ξανά τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως έγινε και πριν από τρία χρόνια στο Κάουνας.

Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις ανεκτίμητες στιγμές που έρχονται στην καριέρα όλων, αλλά και για το αν… κοιμήθηκε ήρεμος το βράδυ!

Αναλυτικά, όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Υπάρχουν στιγμές στην καριέρα μας που είναι ανεκτίμητες. Μία από αυτές είναι το να παίζεις έναν τελικό απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ όπως η Ρεάλ. Θα είναι μία πραγματική μάχη. Όπως ήταν και κάθε φορά στο παρελθόν. Είμαστε ενθουσιασμένοι, δεν χρειάζεται να το κρύβουμε. Μας αξίζει που είμαστε εδώ όπως αξίζει και στη Ρεάλ φυσικά. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μία ημέρα να προετοιμαστούμε σωματικά, ψυχικά και τακτικά. Να προσαρμοστούμε σε όσα θα κάνει η Ρεάλ και να τα εφαρμόσουμε. Τίποτα περισσότερο. Είμαστε χαρούμενοι και ανυπομονούμε για το παιχνίδι».

Για τα προβλήματα της Ρεάλ στις θέσεις των ψηλών και αν η ομάδα του είναι το φαβορί: «Δεν χαίρομαι ποτέ όταν βλέπω έναν παίκτη να τραυματίζεται. Η Ρεάλ θα στερηθεί τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες. Ποτέ δεν ξέρεις στο μπάσκετ στην τελική ποιος θα είναι ο παράγοντας που θα κρίνει το ματς. Ο Σέρτζιο είμαι σίγουρος πως θα ετοιμάσει κάτι για να καλύψει τις απουσίες, όπως κάποια ζώνη. Είναι έξυπνος και έμπειρος αρκετά για να είναι ανταγωνιστική η ομάδα του. Δεν περιμένουμε σε καμία περίπτωση εύκολο παιχνίδι. Μην περιμένετε να πω ότι είμαστε το φαβορί. Έχουμε πίστη στην ομάδα μας, το ίδιο και η Ρεάλ και αυτό πηγάζει από την ποιότητα και την εμπειρία».

Για το αν κοιμήθηκε ήρεμος το βράδυ: «Ναι, κοιμήθηκα. Περίπου εξίμισι ώρες (γέλια)».

Για τη συναυλία των Iron Maiden και αν ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ανταποκριθεί σε ένα ματς με υψηλότερο σκορ: «Θα είναι ωραία συναυλία, κρίμα που δεν θα μπορέσω να πάω. Δεν ξέρεις ποτέ ένα ματς πώς μπορεί να εξελιχθεί. Όλοι λέγατε πως παίζει η καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα στον ημιτελικό, αλλά θεωρώ πως η άμυνά μας ήταν κομβική για να κερδίσουμε. Το ματς πήγε σε χαμηλό τέμπο. Ακόμη κι αν παίξουν δύο επιθετικές ομάδες δεν θα λήξει το ματς σίγουρα 100-100. Αυτό που παίζει ρόλο είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, πώς θα διαχειριστούν την πίεση οι παίκτε. Πιστεύω πως είμαστε ευέλικτοι σε διαφορετικά είδη μπάσκετ, το κάναμε μέσα στη χρονιά ακόμη και σε ματς που είχαμε απουσίες. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσεις στο στρες και πώς θα παίξεις το παιχνίδι».

Για το πόσο διαφορετικός είναι από το 2013, που πήρε την Euroleague: «Είμαι όσο διαφορετικός είμαστε όλοι μας μετά από τόσα χρόνια. Δραματικών ηττών και όλων των άλλων… Το θέμα είναι πώς αξιοποιείς το κάθε πράγμα, αν καταθλίβεσαι ή οτιδήποτε άλλο. Η εμπειρία είναι σημαντική. Το μόνο κοινό με το 2013 είναι ότι οι αντίπαλοι είναι ίδιοι, αλλά βλέπω την ίδια δίψα και την ίδια συγκέντρωση στο πώς θα εκτελέσουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να είμαστε νικητές».

Για το κίνδυνο που υπάρχει απέναντι στη Ρεάλ ως αουτσάιντερ: «Συνήθως η Ρεάλ είναι το φαβορί και σπάνια το αουτσάιντερ».

Για το πόσο δύσκολο είναι η προετοιμασία των 40 λεπτών του τελικού και για σειρά αγώνων αντί του Final Four: «Δεν είναι μόνη αυτή η προετοιμασία. Η ομάδα όλη τη σεζόν «χτίζει» διάρκεια και αρχές. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να στηριχθείς στις αρχές σου. Υπάρχει προφανώς σκάουτινγκ για το τι κάνει η Ρεάλ. Κάθε φορά πιστεύουμε αυτό που μας συμφέρει. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει τρεις φορές την πρώτη θέση και θα μπορούσε σε σειρά παιχνιδιών να κερδίσει. Σε ένα ματς όλα μπορούν να συμβούν. Εγώ συμφωνώ ότι είναι το πιο σημαντικό διήμερο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Χρειάζεσαι τύχη και εμπειρία για να φτάσεις μέχρι το τέλος».

Για την πίεση και πώς την αντιμετωπίζουν οι προπονητές:«Συμφωνώ απόλυτα με τον Σέρτζιο. Προσπαθώ να αποκλείσω τους θορύβους. Δεν απαντώ στα τηλέφωνα και ζητώ συγνώμη. Δεν είμαι αλαζόνας, αλλά πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος στη δουλειά μου. Δεν κοιτάζω τα social media, δεν διαβάζω καν άρθρα, προσπαθώ να είμαι στον κύκλο μου με τους συνεργάτες μου και τους παίκτες. Ό,τι και να γίνει αύριο, ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ δεν… τελειώνουν αύριο. Ο Ολυμπιακός θα είναι ακόμη πιο δυνατός τα επόμενα χρόνια, είμαι σίγουρος γι’ αυτό. Ας ζήσουμε τη στιγμή».

Για το πώς θέλει να αποφύγει αυτό το μπέρδεμα:«Η όλη κουβέντα για το φαβορί δεν είναι προβοκατόρικη, αλλά είναι απόψεις που δεν μας επηρεάζουν. Και οι δύο ομάδες έχουν πολλή ποιότητα. Κάποιες φορές η πίεση που έχει η γηπεδούχος ομάδα είναι μειονέκτημα. Η Ρεάλ φαίνεται πως έχει δικαιολογίες για να παίξει χωρίς πίεση. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας».