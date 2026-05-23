Ο Ολυμπιακός έγινε υπεύθυνος του 33% ενός «παρασήμου» την τελευταία δεκαετία στα μεγάλα ραντεβού της Euroleague, χειροτερεύοντας παράλληλα το ποσοστό του Γιασικεβίτσιους.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν έμεινε άπραγος κατά τη διάρκεια του τελικού. Την έψαξε την λύση του θέλοντας να σταματήσει την «αιμοραγία». Ανακάτεψε την τράπουλα, έκανε αλλαγές χάντμπολ, δοκίμασε μέχρι και ζώνη σε κάποιες στιγμές, αφήνοντας τις αγαπημένες του αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο σε ορισμένες περιπτώσεις.

Οι παίκτες του όμως παίζοντας ξεκάθαρα εκτός έδρας, δεν ανταποκρίθηκαν. Ο Ολυμπιακός εγκλώβισε τη Φενέρμπαχτσε, μην επιτρέποντας τη σε κανένα σημείο του ημιτελικού να νιώσει «αφεντικό» της συνθήκης.

Διέκοψε την κυκλοφορία και τις καλές αποστάσεις, την αποσύνδεσε ουσιαστικά οδηγώντας τη σε συνθήκες 1Vs.1 και μακρινά σουτ που δεν έβαλε.

Κάπως έτσι το τρακαρισμένο και εκείνο αλλά με περισσότερες προσωπικότητες και διαβασμένο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα κράτησε την μέχρι πρότινος πρωταθλήτρια πολύ χαμηλά. Οι 61 πόντοι της Φενέρ στο πιο δύσκολο παιχνίδι όλης της σεζόν (ημιτελικός) ανεξαρτήτως αντιπάλου αλλά περισσότερο λόγω διαχείρισης της κατάστασης, δεν αποτελούν όμως τη μικρότερη συγκομιδή σε Final Four της Euroleague ακόμα και την τελευταία δεκαετία.

Σε αυτή ήταν παρόντες και πάλι οι Τούρκοι με τον Γιασικεβίτσιους το 2024 στο Βερολίνο όταν είχαν βρεθεί βραχηκυκλωμένοι από τον μετέπειτα πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκό (57).

Πάντως αυτός ήταν ο 4ος ημιτελικός του Λιθουανού όπου η ομάδα του δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τους 70 πόντους σε ημιτελικό από τις έξι συνολικά φορές που έχει συμβεί κάτι τέτοιο με το ισχύον φορμάτ της διοργάνωσης και την εισαγωγή «μαραθωνίου» στην κανονική διάρκεια.

Ζαλγκίρις 2018 (67) Vs. Φενέρ

Μονακό 2023 (62) Vs. Ολυμπιακός

Μπαρτσελόνα (66) Vs. Ρεάλ

Φενέρμπαχτσε 2024 (57) Vs. Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός 2025 (68) Vs. Μονακό

Φενέρμπαχτσε 2026 (61) Vs. Ολυμπιακός

Παράλληλα οι Πειραιώτες έγιναν η μοναδική υπαίτια ομάδα δυο φορές για αυτό το επίτευγμα.