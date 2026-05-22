Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Euroleague. Ένα ζευγάρι που το έχουμε ξαναδεί στη διοργάνωση και μάλιστα αρκετές φορές!

Ο τελικός της Euroleague «κλείδωσε». Ο Ολυμπιακός θα παλέψει για το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το 12ο!

Η αρχή έγινε με τους Πειραιώτες, που «κατασπάραξαν» τη Φενέρμπαχτσε (22/05, 79-61), ενώ ακολούθησε και η «βασίλισσα», μετά τον ισπανικό «εμφύλιο» με τη Βαλένθια (22/05, 90-105).

Ωστόσο, ακόμα και αν η πρόκριση ήρθε ο Σέρτζιο Σκαριόλο «πονοκεφαλιάζει», αφού έμεινε χωρίς «καθαρό» σέντερ. Οι Έντι Ταβάρες και ο Άλεξ Λεν είναι στα «πιτς».

Το ίδιο ισχύει και για τον Ούσμαν Γκαρούμπα, που χτύπησε και όλα δείχνουν πως θα είναι εκτός από τον μεγάλο τελικό. Επομένως, ο Τρέι Λάιλς θα «φορτωθεί», με πάρα πολλά λεπτά στη θέση «5».

Με αφορμή τη «συνάντηση» του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης το Ole.gr κάνει «βουτιά» στο παρελθόν και σας «μεταφέρει» τα όσα έγιναν στους προηγούμενους μεταξύ τους τελικούς.

Headed to the Championship game!@RMBaloncesto gets the W in the #F4GLORY 🇪🇸 derby pic.twitter.com/AXKm0JTMWk — EuroLeague (@EuroLeague) May 22, 2026

Τι «λέει» η προϊστορία

Αρχικά, να αναφέρουμε πως οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί συνολικά 47 φορές στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με τη «βασίλισσα» να έχει ένα μικρό προβάδισμα (22-25) από το 2000 και έπειτα.

Παρ΄ όλα αυτά, όταν υπάρχει ως «διακύβευμα» ένα τρόπαιο τι συμβαίνει στη μεταξύ τους αναμετρήσεις;

Η αρχή έγινε στο μακρινό 1995. Τότε, τα δύο κλαμπ είχαν «μονομαχήσει» στη Σαραγόσα, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να βγαίνει νικήτρια με το υπέρ της σκορ 73-61.

Οι δύο ομάδες έκαναν πολλά χρόνια, για να ξαναβρεθούν σε ένα «μεγάλο ραντεβού». Το 2013 οι Πειραιώτες έπαιζαν για να υπερασπιστούν το «στέμμα» τους στο Λονδίνο.

Και έτσι έγινε, με τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα να κερδίζει με 100-88 και να παίρνει το τελευταίο -μέχρι και σήμερα- τίτλο του στη Euroleague.

Δύο χρόνια αργότερα, το ίδιο ζευγάρι σε «επανάληψη», με τη Ρέαλ Μαδρίτης να είναι η «οικοδέσποινα» του Final-4 και στο τέλος να κερδίζει και το τρόπαιο.

Το πιο πρόσφατο «αντάμωμά» τους ήρθε στο Κάουνας και το 2023. Ο Ολυμπιακός ήταν μία… ανάσα από το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του.

Παρ’ όλα αυτά, «λύγισε» στο φινάλε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, χάρη στο σουτ του Σέρχιο Γιουλ. Με το σκορ των δύο ομάδων σε τελικούς να είναι στο 3-1 υπέρ των Ισπανών. Ωστόσο, το βράδυ της Κυριακής (24/05, 21:00) αυτό θα αλλάξει.

Οι τελικοί Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης:

Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 73-61 (1995)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 100 – 88 (2013)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 78-59 (2015)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 78-79 (2023)