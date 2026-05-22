Ό,τι δεν μπήκε στον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε όπου οι δύο ομάδες μπήκαν ιδιαίτερα «τρακαρισμένες» στο παρκέ, βουτηγμένες στο άγχος, «έγραψε» στον δεύτερο με τη Ρεάλ και τη Βαλένθια.

Οι δύο ισπανικές ομάδες που ακολούθησαν της «σκυλομαχίας» μπήκαν πιο απευλευθερωμένες στο παρκέ του Telekom Center Athens με σκοπό να κάνουν το παιχνίδι τους.

Η άμυνα ζώνης της Ρεάλ δεν προβλημάτισε τόσο τις «νυχτερίδες» αλλά ούτε και η παρέα του Καμπάτσο έκατσε να τις… φάει από την πιο ταχυδυναμική και νεανική Βαλένθια. Σε βαθμό μάλιστα που οι δύο μαζί σημείωσαν 128 πόντους στο πρώτο μέρος, το οποίο συνιστά και ρεκόρ σε ματς Final Four στην ιστορία της Ευρωλίγκα.

Εικόνα που ήρθε σε πλήρη αντίθεση με τα όσα έλαβαν χώρα στο πρώτο ματς και ιδιαίτερα όσον αφορά την αγνώριστη και εγκλωβισμένη ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη «δίψα» και την τεχνογνωσία των Πειραιωτών να απομονώσουν καταστάσεις και να οδηγήσουν τη Φενέρμπαχτσε σε βεβιασμένες ενέργειες και σουτ από παίκτες που ήθελαν (βλέπε Γιάντουνεν και Μπόλντγουιν). Κάπως έτσι η Ρεάλ σε 20′ είχε περισσότερους πόντους από τη Φενέρ σε όλο το παιχνίδι.