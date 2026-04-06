Θέση για τα όσα συνέβησαν με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου του αγώνα του Ολυμπιακού στη Γαλλία, πήρε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου της αναμέτρησης της 35ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Ολυμπιακό που προπορευόταν και τη Βιλερμπάν που πάλευε να κλείσει την ψαλίδα, ανέβηκαν οι τόνοι ανάμεσα στον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Έλληνας τεχνικός δεν ήταν ευχαριστημένος από το λάθος του διεθνή γκαρντ και την γενικότερη συμπεριφορά των παικτών του στο παρκέ, με τον Ντόρσεϊ να τα… ακούει και για τους άλλους.

Ένα περιστατικό που έκανε τον γύρο του διαδικτύου αφού το έπιασε η κάμερα αλλά δεν δόθηκε μεγαλύτερη έκταση από καμία από τις δύο πλευρές. Για την ακρίβεια δεν ειπώθηκε το παραμικρό από κανέναν μέχρι την Media Day του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ, το μεσημέρι της Δευτέρας (6/4). Όταν και ρωτήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το επεισόδιο, τονίζοντας πως… «δεν είναι τρελός να θέσει κάποιον σημαντικό παίκτη εκτός.»

Πιο αναλυτικά τα όσα είπε ο coach B… «Θα παίξει κανονικά και θα είναι διαθέσιμος. Τσακώθηκα μαζί του το είδατε όλοι και για αυτό δεν έπαιξε μετά. Το έχω πει όμως ότι είναι πολύ σύνηθες το φαινόμενο να αξιώνω κάποια πράγματα από τον παίκτη και όταν δεν το κάνει να υπάρχει ένταση. Το έχω πει εδώ πέρα σε όσους έχω άνεση να μιλήσω άνετα το κάνω και δεν με ενοχλεί η αντίδρασή τους μετά.

Ο Ντόρσεϊ δεν τιμωρήθηκε για κάτι άλλο πέρα από το ότι δεν ξανάπαιξε στο ματς γιατί έδειξε ότι δεν ήταν συγκεντρωμένος σε αυτό που θέλαμε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι σημαντικός παίκτης για την ομάδα μας κι ότι εγώ δεν είμαι κάποιος τρελός ο οποίος τους σημαντικούς παίκτες θα τους θέσω εκτός για να κάνω το δικό μου καπρίτσιο ή (σ.σ. να ικανοποιήσω) τον εγωισμό μου, έτσι; Ήταν στιγμιαίο. Συμβαίνει. Ήταν μεγάλη η ένταση, είναι μεγάλη η πίεση στις ομάδες σαν τον Ολυμπιακό.»