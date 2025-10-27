Ο Εργκίν Αταμάν κλήθηκε να σχολιάσει την αγωνιστική κατάσταση του Παναθηναϊκού αλλά και ορισμένες αποφάσεις του, πριν το παιχνίδι με τη Μακάμπι στο ΟΑΚΑ.

Σε αντίθεση με ότι συνέβη στο περιβόητο τάιμ άουτ που πάντως δεν κάλεσε ο Εργκίν Αταμάν στο τέλος του πρώτο ημιχρόνου στην Μπολόνια, κάθε άλλο παρά σιωπηλός και περιεκτικός δεν εμφανίστηκε στη Media Day του Παναθηναϊκού, ενόψει της αναμέτρησης με την Μακάμπι Τελ Αβίβ ανήμερα της 28ης του Οκτώβρη.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την κανονική προετοιμασία τους πριν το καθιερωμένο ξεμούδιασμα ανήμερα του αγώνα και ο Εργκίν Αταμάν είχε επιτέλους ευχάριστα να μοιραστεί για τους τραυματίες.

Όπως τόνισε ο Τούρκος τεχνικός, πλην Ρογκαβόπουλου και φυσικά Σαμοντούροβ και Λεσόρ που ανεβάζουν φυσικά ρυθμούς, όλοι οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά.

Αναλυτικότερα για τους απόντες είπε πως: «Εκτός από τον Ρογκαβόπουλο, όλοι προπονήθηκαν. Αν αύριο δεν έχουμε κάποια νέα, θα είμαστε κανονικά στο γήπεδο. Εκτός από τον Ρογκαβόπουλο, όλοι οι υπόλοιποι θα είναι στο γήπεδο. Φυσικά, ο Σαμοντούροφ όχι ακόμα, αλλά οι άλλοι ναι. Κάναμε καλή προπόνηση τώρα, οπότε θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Ο Χολμς, ο Χουάντσο και ο Ναν. Όλοι τους προπονήθηκαν και πιστεύω ότι θα είναι κανονικά στο γήπεδο αύριο».

Για το παιχνίδι κόντρα στην Μακάμπι (28/10, 21:45), ο Εργκίν Αταμάν εξήρε την αντίπαλο του «τροφυλλιού», θέλοντας με τον τρόπο αυτό να ταρακουνήσει και τους παίκτες του: «Η Μακάμπι είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Παίζει παιχνίδι με πολλά σκορ, έχει επιθετική ροή, παίζει motion offense. Διαθέτει έναν πολύ έμπειρο γκαρντ, τον Ταμίρ Μπλατ, που είναι εξαιρετικός τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία.

Και φυσικά, ο Λόνι Γουόκερ είναι ένας εξαιρετικός σκόρερ, πολύ καλός παίκτης. Ο Σόρκιν είναι επίσης πολύ έξυπνος και αξιόπιστος. Έχουν μεγάλη εμπειρία. Παίζουν κάθε παιχνίδι στο ίδιο επίπεδο. Ίσως μέχρι τώρα να έχουν μόνο δύο νίκες, αλλά είναι σημαντικές — κέρδισαν την Χάποελ και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχασαν από τον Ολυμπιακό με έναν πόντο στην τελευταία κατοχή. Είναι μια ομάδα πολύ επικίνδυνη, και κάθε φορά τα παιχνίδια μας μαζί τους, όλα αυτά τα χρόνια, είναι δύσκολα. Και το αυριανό θα είναι πολύ δύσκολο. Φυσικά, χρειαζόμαστε 100% δυνατή ατμόσφαιρα, σκληρούς οπαδούς να είναι δίπλα μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της ομάδας, με όλα αυτά τα προβλήματα τραυματισμών. Να είναι ενεργοί στο γήπεδο, να βοηθήσουν την ομάδα, να δώσουν κίνητρο και επιπλέον ενέργεια στο παρκέ».

Μεταξύ άλλων, σχολίασε και τους τομείς που πρέπει να παρουσιάσει βελτίωση ο Παναθηναϊκός, εστιάζοντας στην ετοιμότητα. «Φέτος η EuroLeague ξεκίνησε παράξενα. Όπως βλέπετε, έχουμε παίξει μόλις έξι παιχνίδια και ήδη παραπονιόμαστε για την κατάστασή μας, αλλά έχουμε τέσσερις νίκες. Μπορούμε να παραπονεθούμε για το παιχνίδι στη Μπολόνια, αλλά μόλις μία εβδομάδα πριν νικήσαμε την Εφές στην Κωνσταντινούπολη. Η Εφές νίκησε τον Ολυμπιακό, άρα όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους. Μόνο η Χάποελ έχει μία ήττα, από τη Μακάμπι.

Το σημαντικό είναι να βρούμε την ισορροπία ως ομάδα, να είμαστε πνευματικά και σωματικά έτοιμοι να δουλέψουμε και να παίξουμε επιθετικά στο γήπεδο. Είμαι έτοιμος και είμαι σίγουρος ότι αυτή η ομάδα τελικά θα βρει την ισορροπία της. Αλλά κάθε ματς είναι σημαντικό για να πάρουμε τους βαθμούς. Αν χάσουμε τώρα κρίσιμους βαθμούς, μετά θα είναι επικίνδυνο. Οπότε, πρέπει απλώς να μείνουμε συγκεντρωμένοι πνευματικά και να παίξουμε όπως στα τέσσερα παιχνίδια που έχουμε ήδη κερδίσει».

Στη συνέχεια ερωτήθηκε για τις… μεθόδους, ερώτηση που ουσιαστικά «φωτογράφιζε» την πολυσυζητημένη αντόδρασή του στο τέλος του πρώτου μέρους με τη Βίρτους, όταν δεν έδωσε οδηγίες προς τους παίκτες του. Back-tob-back τάιμ άουτ, τα οποία βέβαια ΔΕΝ κάλεσε ο ίδιος όπως έχει γραφτεί αρκετές φορές από την Παρασκευή.

«Στο μπάσκετ υπάρχουν διάφορες μέθοδοι. Εγώ χρησιμοποιώ τις δικές μου. Είμαι ο Εργκίν Άταμαν, έφτιαξα την καριέρα μου με τις δικές μου μεθόδους και θα συνεχίσω να το κάνω έτσι. Μερικές φορές θα μιλήσω, μερικές φορές θα μιλήσω πολύ έντονα, μερικές φορές θα μείνω σιωπηλός. Όλοι μπορούν να το καταλάβουν».

Για το ενδεχόμενο αλλαγής στην τακτική του, άφησε τα πάντα ανοιχτά, αναφερόμενος στον Τι Τζέι Σορτς. Και μόνο: «Η τακτική μας δεν θα αλλάξει. Έχουμε τους παίκτες μας και στο μπάσκετ δεν μπορείς να κερδίσεις αγώνες μόνο με τακτική. Το μπάσκετ είναι οι παίκτες — πρέπει να τους προετοιμάσεις σωστά, και μετά η απόδοσή τους είναι αυτή που θα κερδίσει ή θα χάσει το παιχνίδι. Τα τελευταία δύο χρόνια, όταν κατακτήσαμε τίτλους, δεν τους κερδίσαμε χάρη στην τακτική· τους κερδίσαμε χάρη στους παίκτες.

Πιστεύω στους παίκτες μου, έχουμε το δικό μας σύστημα και δεν μου αρέσει να το αλλάζω επειδή χάσαμε ένα παιχνίδι. Έχουμε μια νικηφόρα στρατηγική, μια νικηφόρα ομάδα, νικηφόρους παίκτες. Φυσικά, έχουμε κάποιους νέους παίκτες και ίσως χρειαστεί κάποιες φορές να προσαρμόσουμε το παιχνίδι μας, όπως με τον Τι Τζέι Σορτς, που είναι ένας εντελώς διαφορετικός τύπος παίκτη από αυτό που είχαμε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Όταν εκείνος είναι στο παρκέ, ίσως αλλάξουμε κάτι».

Τέλος, για το αν ανέβηκε το ποσοστό ετοιμότητας της ομάδας, ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε ότι… «Δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί έχουμε πολλούς παίκτες που μόλις τώρα προπονήθηκαν όλοι μαζί μετά από πολλές μέρες. Στη Μπολόνια δεν είχαμε τον Χολμς. Στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος δεν είχαμε Μαν, Χολμς και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ακόμη και στη Μπολόνια, ο Χουάντσο έπαιξε μόνο πέντε λεπτά χωρίς να είναι έτοιμος, γιατί ήταν τραυματίας. Πρέπει να είμαστε όλοι 100%. Η ομάδα χρειάζεται να προπονείται όλοι μαζί, να αρχίσουμε να παίζουμε ξανά μαζί. Τότε θα είμαστε όπως πέρσι. Δεν υπάρχει λόγος να μην είμαστε οι ίδιοι. Η ομάδα απλώς πρέπει να δουλέψει μαζί, γιατί δεν είχαμε κανονική προετοιμασία για διάφορους λόγους».