Ο Εργκίν Αταμάν απάντησε στις ερωτήσεις για μεταγραφές και το σχόλιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, περί μεταγραφικής «βόμβας» στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο (06/01, 21:15) στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της EuroLeague.

Κατά τη διάρκεια της Media Day πριν από την αναμέτρηση με την ιταλική ομάδα, ο Εργκίν Αταμάν τοποθετήθηκε αναφορικά με τη φημολογούμενη κινητικότητα του Παναθηναϊκού AKTOR στην αγορά παικτών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

«Η προσοχή μου είναι στραμμένη στα δύο παιχνίδια που έχουμε αυτή την εβδομάδα. Αν τα καταφέρουμε, έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε στην πρώτη θέση. Πρόκειται για θέμα που χειρίζεται ο πρόεδρος και η διοίκηση, όχι εγώ.

Εγώ απλώς επισήμανα ποιο ήταν το λάθος μας μετά το προηγούμενο ματς. Από εκεί και πέρα, ο σύλλογος ξεκίνησε να εξετάζει επιλογές, με τον πρόεδρο πάντα πρόθυμο να στηρίξει την ομάδα. Όταν του εξήγησα ότι μας έλειψε κάτι ουσιαστικό, αντέδρασε άμεσα.

Δεν πίεσα για κάτι συγκεκριμένο· απλώς ανέφερα τι μας έλειψε και φυσικά αναζητείται η καλύτερη δυνατή λύση, κάτι που δεν είναι εύκολο. Επιπλέον, υπάρχει και το σοβαρό ζήτημα με τον Μήτογλου.

Η ομάδα κοιτάζει την αγορά, ενώ εμείς είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στα δύο επερχόμενα παιχνίδια».

Για την ανάγκη αντίδρασης της ομάδας ανέφερε:

«Όταν αγωνίζεσαι στην έδρα σου, ειδικά απέναντι σε ομάδες από τις οποίες ηττήθηκες στον πρώτο γύρο, οφείλεις να βρεις τον τρόπο να κερδίσεις. Βρισκόμαστε μία νίκη μακριά από την κορυφή και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό και όλες οι ομάδες παλεύουν για ένα επιπλέον θετικό αποτέλεσμα, γι’ αυτό και οι αγώνες είναι πάντα απαιτητικοί. Πρέπει να αφήνεις πίσω σου το προηγούμενο αποτέλεσμα, είτε ήταν νίκη είτε ήττα, και να επικεντρώνεσαι στο επόμενο ματς. Η Αρμάνι είναι ποιοτική ομάδα, μας κέρδισε στο Μιλάνο και είμαστε έτοιμοι».

Για την Αρμάνι δήλωσε:

«Διαθέτουν εξαιρετικό ρόστερ, με παίκτες όπως ο Λεντέι και ο Μπρουκς, αλλά και δυνατή παρουσία στη ρακέτα. Δεν αρκεί να περιορίσεις έναν μόνο παίκτη, χρειάζεται συνολικά καλή εμφάνιση, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Στη EuroLeague συχνά δεν φτάνει μόνο η άμυνα, πρέπει να αξιοποιείς και τα ελεύθερα σουτ».

Για τον Γκριγκόνις είπε:

«Είναι έτοιμος και υπάρχει πιθανότητα να συμπεριληφθεί στο ρόστερ, θα το αποφασίσουμε αύριο».

Τέλος, για τον Ρογκαβόπουλο ανέφερε:

«Ακολούθησε ελαφρύ πρόγραμμα προπόνησης και η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά την πρωινή προπόνηση».