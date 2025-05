Η Θύρα 7 εξέδωσε αιχμηρή ανακοίνωση μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Μονακό στο Final 4, εκφράζοντας απογοήτευση και επιρρίπτοντας ευθύνες σε παίκτες, προπονητή και διοίκηση.

Παρά τη στήριξη στον Σάσα Βεζένκοφ, τονίζεται πως η απλή διεκδίκηση δεν αρκεί για τον σύλλογο με τα περισσότερα τρόπαια στην Euroleague.

Aναλυτικά η ανακοίνωση της Θύρας 7:

«4ο σερί final four, 4η αποτυχία.



Συμβόλαιο με τους τίτλους δεν έχουμε υπογράψει σαν ολυμπιακοί, -παρ’ότι έχουμε τους περισσότερους με ΔΙΑΦΟΡΑ-αλλά και οι συνεχείς αποτυχίες στην Ευρώπη ΔΕΝ είναι αποδεκτές.



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ σημαίνει ΜΑΧΗ και ΑΓΩΝΑΣ μέχρι τέλους για την ΝΙΚΗ, άρνηση και απέχθεια για την ήττα.



Χτες, ΜΟΝΟ Ο ΦΟΥΡΝΙΕ έδειξε ότι ΕΝΙΩΘΕ πόσο σημαντικός ήταν αυτός ο αγώνας για όλους εμάς, ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ, έβγαλε μέσα στο γήπεδο όλα όσα πρεσβεύει το σήμα μας, ο δαφνοστεφανωμένος έφηβος!



Οι ευθύνες βαραίνουν ΟΛΟΥΣ στο μπασκετικό τμήμα, από τους προέδρους και τον προπονητή, μέχρι και τον τελευταίο υπάλληλο της ομάδας.



Οι προσδοκίες ήταν ΥΨΗΛΕΣ γιατί η ίδια η ομάδα έλεγε ότι ήταν η καλύτερη και ανέβασε τον πήχη στην κορυφή!



Όλοι εμείς, ο κόσμος του Ολυμπιακού, κάναμε και χτες το ΚΑΘΗΚΟΝ μας, μετατρέψαμε το Αμπού Ντάμπι και την Αραβία σε Πειραιά!



ΔΙΑΣΥΡΑΜΕ τους οπαδούς του ΠΑΟ, αφού μέσα στο γήπεδο ήμασταν ΤΡΙΠΛΑΣΙΟΙ, πήραμε την κερκίδα ακόμα και στον αγώνα τους με τους Τούρκους.



Ήμασταν ΤΡΙΠΛΑΣΙΟΙ από αυτούς, στο μόνο τμήμα που τους έχει απομείνει.



Τους διασύραμε χτες, όπως τους διασύραμε και πέρσι στο Βερολίνο έξω από το γήπεδο back to back(το μόνο που έχουν δει οι οπαδοί του παο) μαζί με τα αδέρφια μας!



Στα 4 τελευταία φάιναλ φορ ήμασταν οι περισσότεροι(πάνω από 35000 κόσμος) αψηφώντας έξοδα και ταλαιπωρία!



4 final four γίνανε σε 4 διαφορετικές χώρες!



4 γήπεδα, χωρητικότητας 62.000 θέσεων συνολικά, στα οποία οι 35.000 θέσεις ήταν ερυθρόλευκες!



Στον λαό του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΔΕΝ αρκεί η διεκδίκηση του τροπαίου!



Υ.Γ 1 Η χρόνια δεν τελείωσε, έμεινε ένας ακόμα σημαντικός στόχος για την ομάδα μας, είναι ΙΕΡΟ ΧΡΕΟΣ σας, να κατακτήσετε έστω το πρωτάθλημα και να δώσετε την χαρά που αξίζει στον κόσμο του Ολυμπιακού!



Υ.Γ 2 ΣΑΣΑ εσύ είσαι ο αληθινός mvp και μια κακή εμφάνιση, δεν διαγράφει την προσφορά σου.



Βγείτε μπροστά μαζί με τον ΕΒΑΝ, οδηγείστε την ομάδα μας στην ΔΟΞΑ!»