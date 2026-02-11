Η πλατφόρμα για τα πρώτα εισιτήρια για το Final-4 της EuroLeague στην Αθήνα «άνοιξε» και μέσα σε πέντε λεπτά, είχε γίνει sold out!

Το ενδιαφέρον του κοινού για ένα εισιτήριο στο Final Four της Αθήνας είναι τεράστιο. Η πλατφόρμα για την πρώτη φάση των πωλήσεων άνοιξε το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου και, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της EuroLeague, τα διαθέσιμα εισιτήρια έγιναν ανάρπαστα μέσα σε μόλις πέντε λεπτά.

Η διοργανώτρια αρχή διευκρίνισε ότι οι φίλαθλοι θα έχουν και νέες ευκαιρίες για να αποκτήσουν εισιτήριο. Παράλληλα, η EuroLeague γνωστοποίησε πως θα δημιουργηθεί ειδικό παράθυρο πώλησης για όσους αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα.

«Η πρώτη φάση πώλησης εισιτηρίων άνοιξε στις 11 Φεβρουαρίου στις 10:00 CET και, μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά, η τεράστια ζήτηση εξάντλησε όλη τη διαθέσιμη ποσότητα.

Οι φίλαθλοι που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήρια στην 1η Φάση θα έχουν ακόμη πολλές ευκαιρίες να παρευρεθούν στο κορυφαίο γεγονός του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η δεύτερη φάση πώλησης εισιτηρίων για το κοινό θα ανοίξει στις 26 Φεβρουαρίου στις 10:00 CET. Η τρίτη φάση θα ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου στις 10:00 CEST, ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της Κανονικής Περιόδου, καθώς δέκα ομάδες θα παραμένουν στη μάχη για μια θέση στο Final Four. Η τελική φάση πωλήσεων θα αρχίσει στις 20 Απριλίου στις 10:00 CEST, στρατηγικά τοποθετημένη ανάμεσα στο τέλος του Play-In Showdown και την έναρξη των Playoffs.

Κάθε φάση πώλησης εισιτηρίων θα περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων σε πολλές κατηγορίες τιμών, προσφέροντας στους φιλάθλους πολλαπλές ευκαιρίες αγοράς και εξασφαλίζοντας ευρύτερη πρόσβαση στη διοργάνωση.

Επιπλέον, η Euroleague Basketball θα ανοίξει ένα ειδικό παράθυρο πώλησης την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 17:00 CET για τους φιλάθλους που αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα και δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την αγορά τους κατά τη διάρκεια της προπώλησης της 10ης Φεβρουαρίου.

Όλοι οι επηρεασμένοι φίλαθλοι θα λάβουν email πριν ανοίξει το ειδικό παράθυρο πώλησης, το οποίο θα περιλαμβάνει έναν ενημερωμένο σύνδεσμο και έναν προσωπικό, μη μεταβιβάσιμο κωδικό που θα τους δίνει πρόσβαση σε αυτό το ειδικό παράθυρο.

Σημειώνεται ότι οι φίλαθλοι που αγοράζουν εισιτήρια σε μία φάση πώλησης δεν θα είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν στις επόμενες φάσεις.

Η Euroleague Basketball ζητά ειλικρινά συγγνώμη για την ταλαιπωρία και επιβεβαιώνει ότι αυτό το ειδικό παράθυρο θα διασφαλίσει μια δίκαιη και ισότιμη διαδικασία αγοράς για όλους τους δικαιούχους φιλάθλους», αναφέρει η ανακοίνωση της EuroLeague.