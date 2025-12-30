Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συγκαταλέγεται στους πιο σεσειμασμένους σκόρερ της Euroleague και οι αριθμοί του, το αποδεικνύουν.

Η μεγαλύτερη, η πιο σπουδαία, η πιο σημαντική, ίσως και η πιο αναπάντεχη μεταγραφή της φετινής Euroleague στον Ολυμπιακό ακούσει στο όνομα του Τάιλερ Ντόρσεϊ και ήταν εσωτερική.

Ο Έλληνας ομογενής γκαρντ άλλαξε άρδην το status quo του στο «ερυθερρόλευκο» ρόστερ από τους περσινούς Τελικούς με τον Παναθηναϊκό και έπειτα. Ανέκτησε τη χαμένη του ψυχολογία που δεν συσχαιτιζόταν τόσο πολύ με το μπάσκετ, πραγματοποίησε ένα φανταστικό τουρνουά με την Εθνική ομάδα και συνέχισε με φόρα.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ όμως δεν σηκώνει… φρένο. Αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για τον Ολυμπιακό στο πρώτο μισό της σεζόν, τον «αφάνα» που έχει συνδεθεί με το αντίπαλο καλάθι. Από μετέωρος και αμφίβολος ως προς την μακροημέρευσή του στο έμψυχο δυναμικό των Πειραιωτών, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει γίνει (υπερ)απαραίτητος. Διαθέτοντας μάλιστα δυσεύρετα χαρακτηριστικά όχι μόνο στο ρόστερ του Ολυμπιακού αλλά και σε ολόκληρη τη λίγκα.

Από τους πολύ λίγους που μπορούν να εκτελέσουν με αξιοπρόσεκτη συνέπεια μετά από ντρίμπλα στη διοργάνωση κι ας «ανάγκασε» τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Ολυμπιακό να σκεφτεί ένα άλλου είδους μπάσκετ από αυτό που είχε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.

Ο γεμάτος σκαμπανεβάσματα και ή του ύψους ή του βάθους τα προηγούμενα χρόνια Τάιλερ Ντόρσεϊ, πραγματοποιεί σεζόν καριέρας στην τρίτη του συνολικά σεζόν στον Ολυμπιακό. Και έχει θέση υψηλή στους πιο αξιόπιστους σουτέρ που παίρνουν την ευθύνη και έχουν την μπάλα στα χέρια τους.

Η τελευταία στροφή του πρώτου γύρου της Euroleague 2025-26, βρίσκει τον Ντόρσεϊ στους 18 πόντους κατά μέσο όρο, όντας πρώτος σκόρερ της ομάδας του Λιμανιού και 4ος συνολικά στον θέσμο. Έχοντας ήδη σχεδόν ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΑΣΕΙ την επιθετική του συγκομιδή συνολικά σε σχέση με την συνεισφορα του την προηγούμενη σεζόν (66 έναντι 306). Και συνεχίζει…

Ο πρώην ΝΒΑερ αποτελεί έναν από τους 4 μόλις παίκτες της διοργάνωσης που σουτάρει με πάνω από 40% από το τρίποντο στις πρώτες 18 αυτές συνολικά αγωνιστές – αρκετά ικανοποιητικό δείγμα – έχοντας εκτελέσει πάνω από 100 προσπάθειες.

Πρώτος και καλύτερος ο Μπρουκς της Αρμάνι με 45,5% στα 112 τρίποντα ενώ ακολουθεί ο εντυπωσιακός Λουαού-Καμπαρό της Μπασκόνια με 45,1% στα 133 τρίποντα που έχει πάρει. Ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης που μέχρι πρότινος είχε και πάνω από 60% στο δίποντο.

Τρίτος σε απόσταση αναπνοής με τον Ντόρσεϊ έρχεται ο Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις με 40,9% στις 110 προσπάθειες ενώ ο Ντόρσεϊ έχει 40,3% σε 119 σουτ έξω από τα 6,75μ..

Με τα 48 μακρινά σουτ στα οποία έχει βρει στόχο ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σε 17 παιχνίδια (εκκρεμεί εκείνο με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ), ο γκαρντ του Ολυμπιακού βρίσκεται στο Τοπ3 εκείνων με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα φέτος στη Euroleague. Όσα έχουν – με χειρότερο ποσοστό – και οι Έντουαρντς (Βίρτους) και Ομπστ (Μπάγερν).

Σε 51, αλλά 18 ματς, έχει βρει στόχο ο Αρμόνι Μπρουκς της Αρμάνι που «σκότωσε» Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Μιλάνο ενώ τον «χορό» σέρνει ο Γάλλος Λουαού-Καμπαρό, σταρ πλέον στη Βιτόρια.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συνεχίζει το… βιολί του και έχει ανεβάσει το ποσοστό καριέρας του στο 39% από το τρίποντο (326/686 συνολικά), ανεβαίνοντας διαρκώς στην 50άδα των παικτών με τα περισσότερα τρίποντα στον θεσμό. Ξεπέρασε στο Νο39 τον Κέι Σι Ρίβερς και «σκαρφαλώνει», σε μια κατηγορία που ο Σέρχιο Γιουλ απολαμβάνει την κορυφή, πλησιάζοντας τα 700 εύστοχα τρίποντα.