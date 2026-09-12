Ο χρόνος για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου της Euroleague μετράει αντίστροφα, με τους Ολυμπιακό & Παναθηναϊκό να παραμένουν… grande φαβορί για να φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται.

Η ζωή χωρίς το μπάσκετ πνέει τα λοίσθια καθώς το «feel devotion» της Euroleague, μετράει μέρες για να ακουστεί ξανά.

Οι ομάδες της νέας περιόδου ετοιμάστηκαν και χτίστηκαν για μία μακρά και απαιτητική διαδρομή. Έναν νέο «μαραθώνιο» 38 αγωνιστικών, μια καθημερινότητα γεμάτη «σπυριάρα».

Ολυμπιακός (πρωταθλητής) και Παναθηναϊκός παίρνουν περίοπτη θέση, στην pole position, με τις κινήσεις που έκαναν και τον κορμό που διατήρησαν όντας στα χαρτιά… φαβορί για την απόκτηση του πλεονεκτήματος της έδρας. Αν και πολύ νωρίς χρονικά ακόμα, η δυναμική, το ρόστερ και το μπάτζετ τους, αυτό δείχνουν.

Καθώς επίσης και η avant garde τους καθώς οι δύο «αιώνιοι» διαθέτουν στις τάξεις τους ούτε λίγο ούτε πολύ το 80% της «αφρόκρεμας» της περασμένης σεζόν στη Euroleague. Ή αν προτιμάτε το 60% βάσει των καλύτερων πεντάδων αυτής.

Σάσα Βεζένκοφ (Ολυμπιακός), Σιλβέν Φρανσίσκο (Παναθηναϊκός), Ζαν Μοντέρο (Ολυμπιακός) και Νίκολα Μιλουτίνοφ (Ολυμπιακός), αναδείχθηκαν πριν από μερικούς μήνες, μέλη της κορυφαίας 5άδας της διοργάνωσης, με τον Ελάιζα Μπράιντ να συμπληρώνει το παζλ.

Και από πίσω ακολούθησαν οι Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (Ολυμπιακός) για το ελληνικό πλέον 6/10. Εκεί βρέθηκαν και οι Χόρτον Τάκερ, Ουέιντ Μπόλντγουιν και Έντι Ταβάρες.

Πολύς καλός κόσμος συγκεντρωμένος πλέον στα μέρη μας, σε μια χρονιά που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και εντός των τειχών λόγω του ανταγωνισμού που έχει εκτοξευτεί με την ισχυροποίηση του ΠΑΟΚ και του Άρη, με την ΑΕΚ να είναι πάντα υπολογίσιμη.