Στον Παναθηναϊκό σκέφτονται την απόκτηση σέντερ που θα προσφέρει ανάσες, ποιοτικά λεπτά και ανταγωνισμό στις προπονήσεις, με τον Μπράιαντ Ντάντσον να βρίσκεται στα υπόψιν.

Ρεπορτάζ Σωτήρης Βετάκης

Η κακοδαιμονία «χτύπησε» από νωρίς τον Παναθηναϊκό με το ιατρικό δελτίο να γεμίζε, πριν καλά καλά ξεκινήσει η σεζόν. Και μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει «χτίσει» το πιο… φανταχτερό ρόστερ της ιστορίας του για να επιστρέψει στην κορυφή σε Ελλάδα και Ευρώπη με πολλούς αστέρες, παρόλα αυτά οι άνθρωποι που τρέχουν την ομάδα εντόπισαν ένα κενό στη θέση ‘5’.

Ο τραυματισμός του Μουστάφα Φαλ (4-6 εβδομάδες έξω) ενεργοποίησε μια διαδικασία που ούτως ή άλλως είχαν στο μυαλό τους στο «τριφύλλι», ανάλογα με τις ανάγκες μέσα στη σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σωτήρη Βετάκη είναι στην αγορά για την απόκτηση ψηλού, ο οποίος θα μπορούσε να προσφέρει ανάσες και ποιοτικά λεπτά. Καθώς και να βοηθήσει στις προπονήσεις αφού υπάρχει πλέον και ποσοτικό ζήτημα με τους Φαλ και Κουζέλογλου νοκ άουτ και τον Γιαμπουσέλε να χρειάζεται ακόμα χρόνο.

Η εικόνα του Ματίας Λεσόρ στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου με την ΑΕΚ ήταν ευχάριστη για τις προπονήσεις στις οποίες έχει συμμετάσχει. Η σεζόν όμως είναι μεγάλη, το ίδιο και η καταπόνηση. Και γι’ αυτό το λόγο στο «πράσινο στρατόπεδο» συγκλίνουν προς την περαιτέρω ενίσχυση για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Ένα από τα ονόματα που έχει πέσει στο τραπέζι σύμφωνα με πληροφορίες του Betarades.gr είναι και εκείνο του Μπράιντ Ντάντσον. Ο Αμερικανός παντρεμένος με Ελληνίδα σύζυγο, είχε ακουστεί έντονα και πέρυσι το καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό, χωρίς ωστόσο να ασχολούνται πιο σοβαρά με την περίπτωσή του. Είναι μια περίπτωση που προτάθηκε και εξετάζεται καθώς πληροί αρκετά από τα «θέλω» του Ομπράντοβιτς και του Παναθηναϊκού.

Το προηγούμενο διάστημα, ο Μπράιαντ Ντάνστον βρέθηκε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ταξίδεψε και στην Κρήτη για το τουρνουά πριν από λίγες ημέρες, βοηθώντας τους «ερυθρόλευκους» που μετρούσαν αρκετές απουσίες. Κάτι που βοήθησε βέβαια και τον ίδιο να μείνει και σε εγρήγορση.

Δεν είναι η μοναδική περίπτωση που εξετάζεται μιας και η απαιτητική εκκίνηση της σεζόν πλησιάζει, με τον Παναθηναϊκό να «σκανάρει» και άλλες επιλογές, πριν προχωρήσει μαζί του. Ο γεννημένος στη Νέα Υόρκη σέντερ, έχει ήδη πατήσει τα 40, πλην όμως η εμπειρία του από το επίπεδο της Euroleague είναι τεράστια, όπως και η διατήρηση του κορμιού του για μία τελευταία σεζόν στο υψηλότερο επίπεδο.

Στον Παναθηναϊκό τον έχουν σε εκτίμηση και σύντομα θα προκύψουν νέες εξελίξεις αναφορικά με τον ψηλό που θα αποκτήσουν εκτός απροόπτου στο «τριφύλλι».