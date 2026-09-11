Τίποτα δεν αφήνει στην τύχη ο Παναθηναϊκός και ο Ομπράντοβιτς για να επιστρέψει η ομάδα στην κορυφή σε Ελλάδα και Ευρώπη, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη σύσφιξη σχέσεων.

Το μικρό χρονικό διάστημα προετοιμασίας για τις ομάδες της Euroleague σε συνδυασμό με τα «παράθυρα» για τις Εθνικές ομάδες σχεδόν απαγορεύει την προετοιμασία μακριά από τη… βάση κάθε συλλόγου.

Κι αφού λοιπόν οι απουσίες ήταν τόσες πολλές για τον Παναθηναϊκό τις πρώτες μέρες που «σήκωσαν» οι πράσινοι μανίκια, δεν κρίθηκε σκόπιμο να γίνει η προετοιμασία εκτός Αθήνας.

Το «τριφύλλι» παρέμεινε στο ΟΑΚΑ εκεί όπου μπαίνουν οι βάσεις της επιστροφής της ομάδας στην κορυφή. Αυτό δηλαδή που επιδιώκει ο Παναθηναϊκός, επενδύοντας αρκετά χρήματα σε προπονητικό σταφ και ρόστερ για να συμβεί αυτό.

Το ταλέντο ωστόσο από μόνο του δεν αρκεί, κάτι που γνωρίζει πολύ καλά και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος θρύλος της ομάδας που γύρισε στον τόπο που μεγαλούργησε, έχει βάλει τους δικούς του… κανόνες και αυτοί δεν περιλαμβάνουν μονάχα το αγωνιστικό σκέλος. Αλλά και συνήθειες που σχετίζονται με αυτό, ακόμα και εκτός παρκέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr, όλο αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός «χτίζεται», δίνοντας βαρύνουσα σημασία στη σύσφιξη σχέσεων των αθλητών. Ο Ζοτς θέλει να εντάξει τους νεοφερμένους και να τους φέρει πιο κοντά σε όσους συνεχίζουν στον Παναθηναϊκό, γι’ αυτό και η καθημερινότητα των πρωταγωνιστών περιλαμβάνει μπόλικο… μαζί.

Πιο συγκεκριμένα το ραντεβού δίνεται στις 09:00 στο ΟΑΚΑ όπου όλοι μαζί οι παίκτες παίρνουν το πρωϊνό τους στο lounge. Η συνέχεια έχει βάρυ, γυμναστήριο, ατομικές προπονήσεις και ομαδική δουλειά μέχρι να συναντηθούν ξανά όλοι μαζί στον πολύ προσεγμένο χώρο που έχει δημιουργηθεί στο Telekom Center Athens, για να φάνε το μεσημεριανό τους. Γύρω στις 2μιση συμβαίνει αυτό, με το νωρίτερο στις 15:00 να φεύγουν για τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους ή όπου αλλού έχουν να πάνε.

Φυσικά μόνο τυχαίο δεν είναι αυτό που συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό να προσφέρει τις καλύτερες παροχές, θέλοντας να δημιουργήσει στενή σχέση ανάμεσα στους αθλητές. Κάτι που επιδιώκουν στο «τριφύλλι» πως θα φέρει υποβάθμιση του «εγώ» και αυτοθυσία ενίοτε για τον διπλανό τους.

Ενδεικτικό παράδειγμα της συνήθειας αυτής και ό,τι συνέβη με τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις. Ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού που τραυματίστηκε στον καρπό του στην προπόνηση της 1ης Σεπτεμβρίου, αφότου διαγνώστηκε με κάταγμα και του τοποθετήθηκε ειδικός νάρθηκας, επέστρεψε στο ΟΑΚΑ για να γευματίσει με τους συμπαίκτες του. Με δική του πρωτοβουλία.