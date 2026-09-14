Τι ισχύει με τον θεσπισμένο από τους παίκτες κανονισμό της Euroleague που «πονοκεφαλιάζει» τους προπονητές και στον οποίο αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας;

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι άλλοι προπονητές της Euroleague φωνάζουν, ποιος τους ακούει όμως είναι το θέμα…

Εδώ και κάποια χρόνια από την αλλαγή του φορμάτ (round robin σύστημα δηλαδή όλοι με όλους μέσα-έξω) και ιδίως μετά την αύξηση των ομάδων από 16 σε 20, οι πρωταγωνιστές του προϊόντος που ονομάζεται Euroleague βογγούν για την καταπόνηση που το σύστημα διεξαγωγής φέρνει.

Το εμπορικό σκέλος ωστόσο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μετά το NBA, έχει άλλα κριτήρια. Και αυτά θέτει ως προτεραιότητα, έχοντας θεσπίσει ένα πρόγραμμα εξουθενωτικό για όσους βρίσκονται στην κεντρική σκηνή σε συνδυασμό με τα εγχώρια πρωταθλήματα αλλά παράλληλα διασκεδαστικό με διαρκή δράση.

Και αυτό έχει φέρει τη διαφοροποίηση των ρόλων. Οι γιατροί και οι φυσικοθεραπευτές έχουν εξελιχθεί στους πιο σημαντικούς ανθρώπους ίσως των σταφ, με τον ρόλο του προπονητή να μεταβάλεται. Αφού η διδασκαλία έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα και πολλές φορές, οι παίκτες αφομιώνουν συστήματα και φιλοσοφία μέσω των αγώνων. Μιας και ο χρόνος για προπόνηση είναι λιγοστός.

Στο φαινόμενο αυτό που δεν αρέσει σε κανέναν προπονητή αναφέρθηκε ξανά μετά το φινάλε του τουρνουά στην Κύπρο και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, τονίζοντας ότι θα ήθελε 20 ακόμα μέρες προπονήσεων. Λογικό αφού το καλεντάρι της προετοιμασίας έχει συρρικνωθεί τα τελευταία χρόνια, για να ανοίξει αυτό των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Κάτι που ισχύει βάσει νομοθεσίας και αποφάσεων της ELPA. Από το 2021 και έπειτα, οι 35 ημέρες (σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονονται και υποχρεώσεις εθνικών ομάδων ‘παράθυρα’ δηλαδή, όπως φέτος), είναι το μάξιμουμ που μπορεί κάθε ομάδα να κάνει προετοιμασία. Γι’ αυτό και Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός κάλεσαν τους παίκτες τους το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου αφού δεν μπορούσαν να το κάνουν νωρίτερα. Κάτι που ισχύει για όλες τις ομάδες της Euroleague βάσει της Ένωσης Παικτών.

Οι 35 μέρες ορίζονται από την πρώτη αγωνιστική είτε στην Ευρωλίγκα είτε στην εγχώρια λίγκα. Εν προκειμένω στην Ευρώπη για τους «αιώνιους» που αντιμετωπίζουν Παρί εντός και Μπασκόνια εκτός στις 24 του Σεπτέμβρη. Πιο νωρίς από ποτέ…

Σύμφωνα με την ισχύουσα συμφωνία που έχει ισχύ μέχρι το 2027, οι παίκτες δικαιούνται μάλιστα και μία μέρα ρεπό τουλάχιστον ανά επτά μέρες προετοιμασίας.

Οπότε αν βάλει κάτω κανείς τις ημέρες των φιλικών αγώνων, τις δύο πρώτες που οι παίκτες υποβάλονται σε εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις καθώς και τα ταξίδια για συμμετοχή σε τυχόν τουρνουά ενώ παράλληλα προκύπτουν τραυματισμοί ή απουσίες πάσης φύσεως, είναι λογικό ο Μπαρτζώκας και οι προπονητές να ζητούν μεγαλύτερο διάστημα για να προετοιμάσουν τις ομάδες τους. Το χρονοδιάγραμμα ωστόσο είναι συγκεκριμένο και αυστηρό.