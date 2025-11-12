Η Ζαλγκίρις αρίβαρε στον Πειραιά για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό από την κορυφή της κατάταξης και δικαίως, όπως δείχνουν τα μαθηματικά.

Ο κύκλος των απαιτητικών εντός έδρας σερί αναμετρήσεων για τον Ολυμπιακό, ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης (12/11) με την πιο… ακίνδυνη στο μάτι ομάδα απ’ όσες επισκέφθηκαν το Λιμάνι τελευταία. Στη θεωρία όμως αφού στην πράξη και τα χαρτιά η Ζαλγκίρις αποτελεί τον πιο δυσκολοκατάβλητο αντίπαλο για τους Πειραιώτες βάσει εκκίνησης.

Μπορεί να μην έχει – σε πληθώρα – τους «αστέρες» και τις πριμαντόντες της Χάποελ Τελ Αβίβ, το physic της Μονακό που δεν ταιριάζει στους «ερυθρόλευκους» καθώς και την ισχύ του brand – λόγω και Ομπράντοβιτς – της Παρτιζάν. Τη φανέλα της και το αποτύπωμά της. Παρόλα αυτά οι Λιθουανοί αποτελούν και δικαίως την πιο ευχάριστη έκπληξη – για την ώρα – της διοργάνωσης.

Το μπάσκετ φημίζεται για τη δίκαιη φύση του αφού στο 90% τουλάχιστον των αναμετρήσεων, η καλύτερη ομάδα είναι εκείνη που χαμογελά στο τέλος. Τα νούμερα λένε την αλήθεια, τα στατιστικά και τα κατορθώματα ή μη, αντικατοπτρίζονται στο παρκέ. Κι αυτό πριν το πρώτο τζάμπολ της 4ης κιόλας «διαβολοβδομάδας» της Ευρωλίγκας, γέρνουν προς την πλευρά της Ζαλγκίρις.

Με τον μαθητή του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στον πάγκο και το πιο ακριβό ρόστερ της ιστορίας της, το καμάρι του Κάουνας έχει εντυπωσιάσει. Εξαιρετική ήταν η Ζάλγκιρις στην εκκίνηση και της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, σημειώνοντας έξι νίκες στα πρώτα επτά παιχνίδια με τον Αντρέα Τρινκιέρι στον πάγκο. Γεγονός που είχε καταφέρει κυρίως μέσα από την άμυνά της.

Η ειδοποιός διαφορά φέτος είναι η two-way «φορεσιά» της αφού οι Λιθουανοί του Ράιτ και του (τραυματία για λίγο ακόμα) Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, παίρνουν υψηλό βαθμό και στις δύο πλευρές του παρκέ. Μάρτυρες; Οι αριθμοί.

Η Ζαλγκίρις αποτελεί την ΜΟΝΑΔΙΚΗ ομάδα της διοργάνωσης, η οποία μέχρι το πρώτο τζάμπολ της 9ης αγωνιστικής ήταν στις Top2 σε Offensive και Defensive rating. Ένας αντιπροσωπευτικός δείκτης δηλαδή που μετράει τους πόντους που δέχεται και βάζει μία ομάδα στις 100 κατοχές, ούτως ώστε το δείγμα να είναι ίδιο για όλους.

Άλλωστε διαθέτει την κορυφαία – με διαφορά από τη δεύτερη – διαφορά στο Net Rating (η διαφορά επιθετικού και αμυντικού δηλαδή) με το ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ 15,4%. Αρκεί κανείς να σκεφτεί πως η αμέσως επόμενη είναι η Χάποελ Τελ Αβίβ των 10 αγώνων με +9.6 ενώ ακολουθεί ο Ολυμπιακός με +7.

Η συνταγή που την χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια δεν αλλάζει, με το χαμηλό τέμπο να της ταιριάζει μιας και η Ζάλγκιρις έχει τον μικρότερο αριθμό κατοχών ανά παιχνίδι. Λατρεύει το σετ παιχνίδι, ψάχνοντας ρήγματα μετά το PnR, το οποίο επιτελεί για την ώρα αριστοτεχνικά ο MVP του Οκτώβρη, Σιλβέν Φρανσίσκο.

Με τέτοια νούμερα να «μοστράρει», δεν θα μπορούσε να μην ήταν πρώτη και καλύτερη στο +/- επίσης. Με μεγάλη διαφορά μάλιστα στο +98.

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Η Ζάλγκιρις του πρώτου 1/4 του θεσμού, η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού, είναι η καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη ομάδα της διοργάνωσης. Αυτό το εμπόδιο καλούνται στο Φάληρο να παραμερίσουν οι «ερυθρόλευκοι» για να ανέβουν στο 7-3 και να πάνε πιο απελευθερωμένοι στο Μιλάνο (14/11).