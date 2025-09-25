Άσχημα μαντάτα για τον Ερυθρό Αστέρα, καθώς είδε τον Αϊζάια Κάνααν να τραυματίζεται και να αποχωρεί υποβασταζόμενος, λίγες μέρες πριν το πρώτο «τζάμπολ» της Euroleague.

Δυσάρεστα είναι τα νέα για την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. Ο Αϊζάια Κάναν τραυματίστηκε, κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους του αγώνα με την Dubai BC στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο του τουρνουά VTB Super Cup.

Ο Αμερικανός γκαρντ αντιμετώπισε πρόβλημα στο γόνατο και έμεινε για αρκετό χρόνο ξαπλωμένος στο παρκέ. Τελικά, αποχώρησε από το γήπεδο με τη βοήθεια συμπαικτών του και κατευθύνθηκε προς τον πάγκο.

Αυτό το γεγονός προκαλεί ανησυχία στην ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου, καθώς ήρθε μόλις λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας σεζόν 2025/26 στην Euroleague.

Ο Ερυθρός Αστέρας έχει δύσκολες προσεχείς αναμετρήσεις. Θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μίλανο στις 30 Σεπτεμβρίου (21:00) στην έδρα του. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στη Γερμανία, για να παίξει εναντίον της Μπάγερν Μονάχου στις 2 Οκτωβρίου (21:30).

Ο Κάνααν βραβεύτηκε απ’ τον Ολυμπιακό και αποθεώθηκε στο ΣΕΦ! Ολυμπιακός τίμησε τον Αϊζάια Κάνααν στο ΣΕΦ, με τον κόσμο να τον αποθεώνει πριν το τζάμπολ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Την περσινή χρονιά, ο Αϊζάια Κάναν είχε καταφέρει να αφήσει καλή εντύπωση, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 10 πόντους ανά παιχνίδι, μαζί με 1.5 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ σε περίπου 21 λεπτά συμμετοχής σε 35 αγώνες που έλαβε μέρος με την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τον Αϊζάια Κάνααν: