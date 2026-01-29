Ο κόσμος του Ολυμπιακού «συμπαραστάθηκε» με τον ελάχιστο φόρο τιμής στο πένθος της οικογένειας του ΠΑΟΚ και όχι μόνο.

Η Ελλάδα παρίσταται στον χαμό των δικό της παιδιών. Ο οργανισμός του ΠΑΟΚ αλλά και όχι μόνο είδε αποσβολωμένος άλλη μία τραγωδία. Τα φρικιαστικά νέα που έφτασαν από τη Ρουμανία «πάγωσαν» άπαντες στην πατρίδα, ανεξαρτήτως χρώματος, φανέλας και υποστήριξης. Άλλωστε η ταυτότητα που κυριαρχεί πάνω από κάθε άλλη είναι η ανθρώπινη και αυτή βγήκε μπροστά σε αυτήν την τραγική στιγμή.

Στην Τούμπα οι «ομοιδεάτες» των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ μέσα σε κλίμα συγκίνησης υποδέχθηκαν τις σωρούς των παιδιών που «έσβησαν» τόσο νωρίς. Αυτό το ψυχοπλάκωμα επικρατεί σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας. Ο αθλητισμός της χώρας και ο κόσμος του συμπαραστέκεται στον ΠΑΟΚ και τις οικογένειες των θυμάτων.

Όπως συνέβη και σε άλλα γήπερα τις προηγούμενες ώρες, οι οργανωμένοι του Ολυμπιακού ύψωσαν ένα συγκινητικό πανό στη μνήμη των «ασπρόμαυρων» που έφυγαν ψηλά σαν ρουκέτες.

«Πετάξτε ψηλά αετοί. Με το πανώ στα χέρια η τελευταία σας πνοή», έγραφε το μήνυμα του κόσμου των Πειραιωτών.

Πριν το πρώτο τζάμπολ στο ντέρμπι της 25ης αγωνιστικής με την Μπαρτσελόνα επικράτησε εκκωφαντική σιγή. Ενός λεπτού απόλυτης ησυχίας γι΄αυτές τις επτά ψυχές.

Ένα ολόκληρο γήπεδο έντεκα χιλιάδων θέσεων «σίγησε», ως ελάχιστο φόρο τιμής. Η ΚΑΕ των Περαιωτών είχε ζητήσει από τη διοργανώτρια αρχή να τηρηθεί και αυτό έγινε φυσικά αποδεκτό.