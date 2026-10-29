Σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr, ο Τσάβι Πασκουάλ εμφανίζεται για την ώρα… ανικανοποίητος με την προσφορά του Ουόκαπ στην Ντουμπάι BC.

Τον ήθελε, του το έδειξε. Είχε αφήσει την πόρτα ανοιχτή ούτως ώστε αν και εφόσον δεν τα βρει με τον Ολυμπιακό και αναζητήσει αλλού τη συνέχεια της ευρωπαϊκής του καριέρας, η Ντουμπάι BC που έχασε τον Άλφα Ντιαλό και ταυτόχρονα αμυντικό φίλτρο λόγω NBA, να έχει προτεραιότητα. Για την ώρα πάντως ο Τσάβι Πασκουάλ δεν έχει μείνει ικανοποιημένος με την προσφορά του Τόμας Ουόκαπ, κάθε άλλο.

Σύμφωνα με τα όσα είναι σε θέση να γνωρίζει το Ole.gr, ο Καταλανός τεχνικός που είδε μια προοπτική και ένα πρότζεκτ στην ομάδα της Μέσης Ανατολής, περίμενε πολλά περισσότερα από τον Τεξανό γκαρντ στον οποίο είχε επενδύσει για να προσδώσει το κάτι διαφορετικό σε μια ομάδα με μπόλικο ατομικό ταλέντο.

Ο πρώην προπονητής της Μπαρτσελόνα, της Ζενίτ και του Παναθηναϊκού μεταξύ άλλων, περίμενε από τον ξανθομάλλη γκαρντ γύρω από τον οποίο υπήρξε το σίριαλ του καλοκαιριού, να αποτελέσει τη… μαγιά που θα έδενε το γλυκό. Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί για την ώρα.

Ο Τόμας Ουόκαπ που με τούτα και με κείνα δεν πρόλαβε να κάνει κανονική προετοιμασία με την Ντουμπάι, δυσκολεύεται μακριά από τον Πειραιά. Δεν έχει αποδόσει τα αναμενόμενα και ο Πασκουάλ εκδηλώνει από εδώ και από εκεί τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός αυτό. Τονίζοντας πως περίμενε περισσότερα από τον Τόμας Ουόκαπ.

Στα δύο τελευταία παιχνίδια μάλιστα της Ντουμπάι BC κόντρα σε Μπάγερν και Παρί, ο Τεξανός γκαρντ και πρωταθλητής Ευρώπης έχει μείνει εκτός 12άδας, με κάποια μικροπροβλήματα στη μέση να επιστρέφουν στο προσκήνιο.

Υπενθυμίζεται πως ο Ουόκαπ είχε ταλαιπωρηθεί τον τελευταίο ενάμιση χρόνο με ενοχλήσεις στη μέση και είχε επιβαρυνθεί αρκετά. Γεννημένος τον Δεκέμβρη του 1992 λοιπόν και θέλοντας να εξασφαλιστεί σε διάρκεια συμβολαίου – που ήταν και η προτεραιότητά του και όχι κατά βάσην το οικονομικό όσον αφορά τον Ολυμπιακό – υπέγραψε κλειστό τριετές με την Ντουμπάι. Αλλά οι πρώτοι δύο μήνες δεν έχουν κυλήσει όπως θα ήθελαν οι δύο πλευρές.

Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα για τα όποια ασφαλή συμπεράσματα. Μένει να φανεί κατά πόσον ο Τόμας Ουόκαπ θα μπορέσει να αντιστρέψει το στάτους του κερδίζοντας και πάλι τον Τσάβι Πασκουάλ που είναι δυσαρεστημένος για την ώρα μαζί του.