Το απόλυτο ΣΟΚ υπέστη ο Ολυμπιακός με τον Γιαν Μοντέρο, προτάσσοντας όμως την… μακροημέρευση του παίκτη αγωνιστικά, αφού αυτό το επέτρεπε το σημείο.

Η απόλυτη παγωμάρα στον οργανισμό του Ολυμπιακού με τον Γιαν Μοντέρο, ο οποίος υποβλήθηκε την 30η του Οκτώβρη σε χειρουργική επέμβαση για να διορθώσει το πρόβλημα στο αριστερό του γόνατο.

Ο rising star της Ευρωλίγκας για την περίοδο 2025-26 και μέλος της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης, επέστρεψε στην Ελλάδα από την Ισπανία και την «διαβολοβδομάδα» της προπροηγούμενης διπλής εβδομάδας με ζήτημα στο γόνατο (και στο πέλμα).

Το οίδημα δεν επέτρεψε τις πρώτες ημέρες σε ασφαλή διάγνωση και όταν αυτό συνέβη, Ολυμπιακός και παίκτης έβαλαν κάτω τα δεδομένα για να αξιολογήσουν το τι μελλεί γενέσθαι.

Η συντηρητική θεραπεία κάποιων ημερών δεν απέδωσε καρπούς (ισχυρά αιμοπετάλια), ο Μοντέρο συνέχισε να πονάει και έτσι αποφασίστηκε το… νυστέρι. Το γεγονός ότι ο Δομινικανός έπαθε τη ζημιά στην έξω πλευρά του γονάτου του (καλύτερη αιμοδοσία) και όχι στην εσωτερική πλευρά, έδωσε τη δυνατότητα για συρραφή και όχι αφαίρεση του τμήματος που είχε υποστεί ζημιά.

Ο λόγος απλός και ξεκάθαρος. Το μέλλον και το potential του Γιαν Μοντέρο. Οι «ερυθρόλευκοι» σε συνεργασία με την πλευρά του παίκτη που είχε μπει με φόρα στη σεζόν, προέταξαν την μακροπρόθεσμη υγεία του γονάτου «θυσιάζοντας» μία ταχύτερη επιστροφή στη δράση.

Η συρραφή προστατεύει την μηχανική του γονάτου, πολλώ δε μάλλον όταν μιλάμε για έναν επαγγελματία καλαθοσφαιριστή που επιβαρύνεται διαρκώς. Η αφαίρεση από την άλλη, μπορεί να σημαίνει αυτομάτως και πιο γρήγορη επιστροφεί στη δράση αλλά αυξάνει μακροπρόθεσμα τις τριβές και τον κίνδυνο φθοράς του χόνδρου.

Στη συρραφή, όπου προχώρησε ο Γιαν Μοντέρο κάτω υπό άκρα μυστικότητα, ο μηνίσκος δεν αφαιρείται αλλά ράβεται για να σωθεί. Εξού και το εξάμηνο της απουσίας του αλέγκρου γκαρντ που ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.