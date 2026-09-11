Πολύς ντόρος γίνεται τις τελευταίες ημέρες για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και το ενδεχόμενο απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας. Πλην όμως η πραγματικότητα, απέχει παρασάγγας όπως παρουσιάζει το Ole.gr.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα μπορούσε θεωρητικά να σταματήσει τον «ερυθρόλευκο πονοκέφαλο» όσον αφορά τα ελληνικά διαβατήρια για το χτίσιμο της επόμενης ημέρας, εκεί που ο Ολυμπιακός έχει ένα ζήτημα να διαχειριστεί μετά την απομάκρυνση των Λαρεντζάκη και Γουόκαπ.

Θεωρητικά βέβαια διότι στην πράξη, αυτό δεν είναι εφικτό να συμβεί.

Ο «Μίλου» μπορεί να βρίσκεται για χρόνια στην Ελλάδα, έχοντας διανύσει σχεδόν το 1/3 της ζωής του στη χώρα μας, να αγαπά τους Πειραιώτες και τον τόπο εδώ πλην όμως οι νόμοι δεν του επιτρέπουν να γίνει κάτοχος ελληνικού διαβατηρίου. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει γίνει κάποια τέτοια κρούση από πλευράς Ολυμπιακού προς τον παίκτη ώστε να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.

Κάτι που παραδέχθηκε και ο ίδιος σε δηλώσεις του στη NOVA, στο πλαίσιο της Media Day των «ερυθρολεύκων», τονίζοντας πως είναι κάτι που δεν σκέφτεται γιατί δεν τον έχει προσεγγίσει και κανείς.

Σύμφωνα με τα όσα είναι σε θέση να γνωρίζει το Ole.gr, φυσικά και θα ήθελε ο Ολυμπιακός να λύσει ένα (τυχόν) πρόβλημά του κατ’ αυτόν τον τρόπο, νομότυπα. Όμως αυτός, δεν του το επιτρέπει.

Μπορεί ο Νίκολα Μιλουτίνοφ να ήρθε για πρώτη φορά στη χώρα μας για μόνιμη εγκαστάσταση πάνω από μία δεκαετία πίσω, πλην όμως δεν υπάρχει το κριτήριο της συνεχούς παραμονής.

Η Σερβία (χώρα υποκοότητας του «πύργου» του Ολυμπιακού) δεν βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά υπό καθεστώς ένταξης εδώ και χρόνια. Κάτι που σημαίνει πως ο νόμος δεν πιάνει τον Μιλουτίνοφ στις περιπτώσεις των παικτών που προέρχονται από χώρες της Ένωσης (π.χ Φαλ) και για τους οποίους απαιτείται συνεχής παραμονή τουλάχιστον 3ετίας.

Από τη στιγμή που ο Μίλου αποχώρησε το 2020 με προορισμό την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για να ξαναγυρίσει το 2023, διακόπηκε και τα συνεχόμενα χρόνια (7) που απαιτούνται. Άρα χάθηκε και αυτή η δυνατότητα.

Ακόμα κι αν παντρευτεί το προσεχές διάστημα την καλή του (Ελληνίδα) με την οποία είναι μαζί για χρόνια, δεν μπορεί να επισπευθεί η διαδικασία παρά μόνον όταν και αν αποκτήσουν μαζί παιδί. Όπου τα επτά, γίνονται τρία χρόνια αφού πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Άρα ο νόμος είναι σαφής και αποτελεί την απάντηση στο γιατί ο Μιλουτίνοφ δεν μπορεί να βγάλει διαβατήριο και να λογίζεται ως Έλληνας. Ακόμα και ο Εβάν Φουρνιέ θα μπορούσε θεωρητικά του χρόνου το Σεπτέμβρη να ξεκινούσε τις διαδικασίες.

Φυσικά όπως και σε κάθε περίπτωση, είναι μια διαδικασία στην οποία αν και εφόσον φτάσει κάποια στιγμή και το θελήσει και ο ίδιος, πρέπει να περάσει και από γραπτές εξετάσεις. Αν και βρίσκεται πολλά χρόνια στην Ελλάδα και δύσκολα αυτό μπορεί να είναι εμπόδιο.