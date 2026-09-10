Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν θα φορά πια τα «ερυθρόλευκα» του Ολυμπιακού, αφήνοντας πίσω του όμως στιγμές και εμφανίσεις για να τον θυμούνται οι φίλοι της ομάδας.

Τα τελευταία χρόνια/μήνες ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είχε υποχωρήσει στο ροτέισον του Ολυμπιακού παρόλα αυτά η προσφορά του δεν δύναται να αμφισβητηθεί από κανέναν.

Η αφοσίωση και η αυτοθυσία που έδειξε καθόλη τη διάρκεια της εξαετής θητείας του στο Λιμάνι, οι σχέσεις που έχτισε με τους συμπαίκτες του αλλά και εκείνη που ανέπτυξε με τον κόσμο της ομάδας, καθιστούν τον Κυκλαδίτη γκαρντ σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου.

Εξού και ο τρόπος που «χώρισαν» οι δύο πλευρές. Με ευγνωμοσύνη για όσα έζησαν παρέα. Αλλά και η στάση του «ερυθρόλευκου» λαού που ετοιμάζεται για ένα μακρόσυρτο και συνεχές standing ovation μόλις η «κόμπρα» γυρίρισει για να αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο του Ολυμπιακού.

Αυτήν την εκτίμηση την κέρδισε με το σπαθί του σε ένα περιβάλλον που δημιουργήθηκε για να πρωταγωνιστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έφτιαξε το όνομά του, βελτιώθηκε, πείσμωσε και έδωσε πράγματα στον Ολυμπιακό. Ανάμεσα σε μη μετρήσιμες αναμνήσεις και στιγμές, μερικές εμφανίσεις του στις οποίες πάντα θα γυρνούν οι φίλοι της ομάδας. Με πρώτη και καλύτερη, λόγω έκτασης και αντιπάλου, η «παράστασή» του στον τελικό του Super Cup 2023.

Ο «αιώνιος» αντίπαλος του Ολυμπιακού είχε δυναμώσει, μπαίνοντας σε μία νέα εποχή. Το hype και οι προσδοκίες ήταν μεγάλες πριν έρθει η απότομη προσγείωση – προσωρινά – από τους «ερυθρόλευκους» στη Ρόδο.

Σε έναν τελικό που εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο (75-51), με τη διαφορά να φτάνει ακόμα και στους 30 πόντους (64-34 στο 34′ και 67-37 στο 35′), ο Λαρεντζάκης πρωταγωνίστησε. Και ανάγκασε με ένα εύστοχό του τρίποντο τους προέδρους του Ολυμπιακού να σηκωθούν να τον αγκαλιάσουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, στην πιο χαρακτηριστική ίσως φωτογραφία της παρουσίας του στο Λιμάνι.

Εκείνο το διάστημα ο «Λάρυ» ήταν καυτός. Και καθοριστικός. Κάτι που αποδείχθηκε και λίγες ημέρες αργότερα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η τέλεια εκκίνηση του Ολυμπιακού (Παναθηναϊκός, Μπαρτσελόνα, Αρμάνι) απειλήθηκε από την Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς στο Φάληρο, η οποία φλέρταρε με ένα απρόσμενο διπλό νωρίς μέσα στη σεζόν (19/10/2023). Υπολόγιζε όμως χωρίς τον Λαρεντζάκη.

Ο Γιαννούλης πήρε το όπλο του, σκόραρε 16 από τους 19 συνολικά πόντους του στην τέταρτη περίοδο (14) και την παράταση, για να κάνει με τη αρωγή του Κώστα Παπανικολάου, του Τόμας Γουόκαπ και του Νίκολα Μιλουτίνοφ το -10 (59-69), προσωρινά «Χ» (85-85) και στη συνέχεια άσο (98-94). Ο Λαρεντζάκης επέδειξε τρομερή ψυχραιμία από τη γραμμή των βολών με 9/9 σε εκείνο το ματς.

Η (κάθε) αρχή της σεζόν ήταν ανέκαθεν το δυνατό διάστημα του Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Κάτι που φανέρωσε και έναν χρόνο νωρίτερα στη Βαρκελώνη.

Μέχρι την έναρξη της 4ης περιόδου της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο «Palau Blaugrana», o Λαρεντζάκης είχε μηδέν πόντους με 0/3 τρίποντα. Η Μπαρτσελόνα επέστρεφε στη διεκδίκηση του αγώνα και ήταν η ώρα του να «δαγκώσει». 4/4 τρίποντα στα τελευταία 5’45” του αγώνα άφησαν… ξερούς του μπλαουγκράνα για να μπουν οι Πειραιώτες με το δεξί, κερδίζοντας στη Βαρκελώνη μετά τον Δεκέμβρη του 2020.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει βέβαια την ποδιά που «έσκασε» στον Ιμπάκα στα τελευταία δευτερόλεπτα του θρίλερ του Μονάχου (1/2/2024) στο αγχωτικό διπλό του Ολυμπιακού επί της Μπάγερν (72-76), το οποίο υπέγραψε μάλιστα με 2/2 βολές όταν διαμόρφωσε και το τελικό σκορ;

Larentzakis nutmegging Ibaka in the closing seconds pic.twitter.com/XB7DMQaqUp — Antonis Stroggylakis (@AStroggylakis) February 1, 2024

Ή το πολύ σημαντικό καλάθι μετά από ατομική προσπάθεια (79-83, 1’15” για το τέλος), που έβαλε στην παράταση της νίκης του Ολυμπιακού στο Καζάν επί της Ούνικς σε μία από τις καλύτερες και πιο γεμάτες εμφανίσεις του με τα «ερυθρόλευκα», δίνοντας αέρα 4 πόντων στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα;

Ή μήπως το τρίποντό του επί της Μονακό στον αλησμόνητο ημιτελικό του Κάουνας, στέλνοντας τη διαφορά σε εκείνο το μυθικό δεκάλεπτο πάνω από το +10 (56-43), ξεσπώντας;

Πάντως το ρεκόρ του σε πόντους σε όλες τις διοργανώσεις με την «ερυθρόλευκη» φανέλα ήταν στο Τελ Αβίβ τον Νοέμβριο του 2022, όταν ηγήθηκε το σκοραρίσματος του Ολυμπιακού με 21 πόντους (3/3 τρίποντα, 5/9 δίποντα, 0/1 ελεύθερη βολή), στην ήττα με 90-84 από τη Μακάμπι.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν μένει πια στον Πειραιά όμως τα «δαγκώματά» του θα μείνουν εκεί εσαεί.