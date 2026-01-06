Μέσα σε λίγους μήνες ο Βασίλης Σπανούλης που ζει και αναπνέει για το μπάσκετ, σώπασε ο ίδιος τους ψιθύρους με την δουλειά του να βγαίνει μέσα στο παρκέ. Δεν έκανε θαύματα. Η Μονακό και η Εθνική ομάδα δεν αποτελούσαν underdog σύνολα που ήρθε και τα «ανέστησε». Πλην όμως δεν ήταν λίγοι εκείνοι που υποστήριζαν πως δεν ήταν ακόμα έτοιμος προπονητικά για αυτό το επίπεδο. Τα αποτελέσματα; «Μίλησαν» από μόνα τους.

Η πρωτοεμφανιζόμενη σε τελικό Ευρωλίγκας Μονακό έδεσε… κόμπο τον Ολυμπιακό που έκοψε πρώτος το νήμα στην κανονική περίοδο και έφτασε μία ανάσα από την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Μέσα σε κάτι λιγότερο από 4 μήνες, υπό τις οδηγίες του και τη δική του μαγιά και σφραγίδα, η «γαλανόλευκη» βγήκε από τη ναφθαλίνη.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο φυσικά παρόντα και τους Παπανικολάου και Σλούκα, η Εθνική ομάδα πέτυχε ότι δεν είχε καταφέρει με καλύτερη σύνθεση και περισσότερες προσδοκίες στο παρελθόν. Κανένα από τα δύο επιτεύγματα δεν ήταν «άθλος» και ιστορία για «παραμύθι». Σε κανένα από τα δύο επιτεύγματα όμως επίσης, δεν μπορεί να υποτιμηθεί η συμβολή του Βασίλη Σπανούλη.

Ο «θρύλος» του ευρωπαϊκού μπάσκετ σε ιδιαίτερα πρώιμη προπονητικά ηλικία, είδε τις πόρτες να τους ανοίγονται κυρίως λόγω του μεγέθους του ονόματός του. Λόγω της κληρονομιάς του. Κι άλλοι, πολλοί ακόμα, έχουν βρεθεί στην θέση του.

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οι «πόρτες» θα ανοίξουν. Το ζήτημα είναι να κατορθώσει κανείς να τις διατηρήσει ανοικτές. Και να τις κάνει… ορθάνοιχτες. Ο Βασίλης Σπανούλης με τα μέχρι στιγμής δείγματα γραφής του, βρίσκεται σε αυτό το μονοπάτι. Και τα μέχρι ώρας αποτελέσματα, συνηγορούν σε αυτό.

Λίγο πριν την «ανατολή» του δεύτερου γύρου της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκα 2025-26, οι Μονεγάσκοι του Μάικ Τζέιμς αποτελούν την μοναδική ομάδα από τις 20 συνολικά του θεσμού, που βρίσκεται στο Τοπ-5 των δύο ενδεικτικών δεικτών. Offensive και deffensive rating. Πόντους δηλαδή που βάζει και δέχεται ανά εκατό κατοχές.

Με ρεκόρ 12-7 βρίσκεται σε απόσταση βολής από την κορυφή, στου δρόμου τα μισά για την post season, παρουσιάζοντας αξιοπρόσεκτη σταθερότητα. Η Μονακό του Έλληνα τεχνικού, ακολουθεί μετά τη Φενέρμπαχτσε και τον Ερυθρό Αστέρα σε defensive rating (111.4) ενώ στην επίθεση είναι η ομάδα που ακολουθεί τον ανεβασμένο Ολυμπιακό με 121 πόντους ανά εκατό κατοχές. Εξού και το εξαιρετικό +9.6 στο Net rating, διαφορά δηλαδή επίθετικής και αμυντικής επίδοσης.

Offensive rating σύμφωνα με το 3steps Basket:

Ολυμπιακός 122.4 Μονακό 121

3. Χάποελ 120.5

4. Ζαλγκίρις 120.4

5. Παναθηναϊκός 119.6

Deffensive rating σύμφωνα με το 3steps Basket:

Φενέρμπαχτσε 108.6

2. Ερυθρός Αστέρας 110.6

3. Μονακό 111.4

4. Βαλένθια 112.1

5. Ζαλγκίρις 113.3