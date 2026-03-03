O Δημήτρης Ιτούδης μίλησε στον ΣΚΑΪ, για την κατάσταση που επικρατεί στο Ισραήλ, ενώ αναφέρθηκε και σε μία «σοκαριστική» εμπειρία που έζησε ο ίδιος.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει και τα αθλητικά δρόμενα. Η Εuroleague είναι μία διοργάνωση, που έχει ομάδες από το Ισραήλ.

Αρκετές αναμετρήσεις έχουν αναβληθεί, ενώ κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα, πως θα έχουμε ξανά ματς στην έδρα τους.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ μπόρεσε να φύγει από το Ισραήλ και τις τελευταίες ώρες είναι στην Αθήνα, όπως αποκάλυψε ο Δημήτρης Ιτούδης σε live σύνδεση στον ΣΚΑΪ.

Aυτό έγινε, γιατί από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος θα γίνει η τελευταία πτήση, με προορισμό τη Βουλγαρία και τη Σόφια.

Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε για όλη την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, ενώ μετέφερε και ένα σοκαριστικό περιστατικό. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως 700 μέτρα μακριά από το διαμέρισμά του έγινε μία έκρηξη, που «κόστισε» τη ζωή μίας γυναίκας.

אוהדות ואוהדים יקרים,



ברגעים אלו קיבלנו הודעה רשמית מהיורוליג שהדרבי שהיה אמור להתקיים ביום חמישי הקרוב, נדחה בעקבות האירועים שמתרחשים במזרח התיכון.



הקבוצה נמצאת כרגע בדרכה לאתונה, ולאור הודעת היורוליג תמשיך משם לסופיה, שם יוקם בחזרה מערך מלא שיעניק לקבוצה את המעטפת והתנאים… pic.twitter.com/ybGHk2IQgl — Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) March 2, 2026

Αναλυτικά, τι είπε ο Δημήτρης Ιτούδης:

«Είμαι στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στην Αθήνα και ταξιδεύουμε για τον τελικό προορισμό που είναι η Σόφια, όπου εκεί ξεκίνησε η μπασκετική σεζόν για εμάς και ουσιαστικά εκεί θα συνεχίσει. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω πως μπορούν να επιστρέψουν οι αγώνες πίσω στο Ισραήλ. Το γεγονός ότι καταφέραμε να βγούμε από το Τελ Αβίβ είναι λόγω μίας μεγάλης προσπάθειας που έγινε από την ομάδα. Είμαστε σε συχνή επικοινωνία με το προξενείο μας στο Τελ Αβίβ και κατορθώσαμε με μία πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση να φύγουμε για να συνεχίσουμε στον δικό μας τον μικρόκοσμο του μπάσκετ την δραστηριότητα μας.

Δυστυχώς είχα μία πολύ άσχημη εμπειρία, καθώς το διαμέρισμά μου βρίσκεται στο κέντρο του Τελ Αβίβ και η ελληνική πρεσβεία είναι κοντά μαζί με δημόσια κτίρια και υπηρεσίες. Μία πολύ ισχυρή έκρηξη που έγινε και δυστυχώς έχασε τη ζωή της μία γυναίκα έγινε στα 700 μέτρα από το διαμέρισμα. Ήταν πολύ έντονος ο θόρυβος. Να μην ζήσει κανείς αυτή την αίσθηση. Έπρεπε να φύγω να πάω σε ξενοδοχείο. Να υπάρξει ειρήνη και αγάπη και να διδάξουμε τις νέες γενιές».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Δημήτρη Ιτούδη: