Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις «τρέχουν», με το Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί να αναβάλλεται.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή αυξάνεται, καθώς το Ιράν απάντησε στρατιωτικά εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ. Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο Τελ Αβίβ, στην Ιερουσαλήμ, καθώς και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις αναφορές περί θανάτου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως υπάρχουν ενδείξεις ότι η είδηση είναι αληθής, προσθέτοντας ότι κατά την επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Τεχεράνη σκοτώθηκαν αρκετοί Ιρανοί ηγέτες.

אוהדים ואוהדות יקרים,



אנו נמצאים בשעות מורכבות וימים של חוסר ודאות לפנינו. אנו מבקשים מכם להקפיד על הנחיות פיקוד העורף ולשמור על ביטחונכם.



נכון לרגע זה משחקי הליגה נדחים, ואנו פועלים על מנת לקיים את משחקי היורוליג כמתוכנן, עד כמה שניתן.



נמשיך לעדכן בכל התפתחות, ומקווים לשוב… pic.twitter.com/Tb5OcwL61S — Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) February 28, 2026

Ύστερα από τα πλήγματα που δέχθηκε, η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίποινα με πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Όλες αυτά έχουν αναγκάσει τις εξελίξεις να «τρέχουν». Η Euroleague βλέποντας όλη την κατάσταση, που επικρατεί αποφάσισε να αναβάλλει ένα της ματς.

Συγκεκριμένα, το Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί, που είχε προγραμματιστεί για την 30ή αγωνιστική της Euroleague δεν θα διεξαχθεί, μέχρι να δούμε τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Euroleague:

«Ο αγώνας της 21ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ της Hapoel IBI Tel Aviv και της Paris Basket, που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Τρίτη 3 Μαρτίου στο Τελ Αβίβ, αναβλήθηκε λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή.

Η Euroleague Basketball θα αξιολογήσει μαζί με τις εμπλεκόμενες ομάδες τις καλύτερες δυνατές επιλογές για την αναπρογραμματισμός του αγώνα. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες».