Ο Άλεκ Πίτερς των χαμηλών παλμών, φρόντισε ούτως ώστε η ένταση μετά το τέλος του αγώνα της Αρμάνι με τη Βίρτους, να μην παρεκτραπή.

Ήταν ντέρμπι με τα όλα του, το ματς που έλαβε χώρα στο Mediolanum του Μιλάνου το βράδυ της Τρίτης (29/9) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκα.

Ένα ματς με μεγάλη νικήτρια την Αρμάνι και άνθρωπο της τελευταίας στιγμής τον Ντέβον Χολ ο οποίος σε νεκρό χρόνο, εκτέλεσε τη Μπολόνια και στέρησε από την προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού (1/10) να διεκδικήσει το παιχνίδι.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης σήμανε συναγερμός με παίκτες των δύο ομάδων να ανταλλάσουν μερικά γαλλικά. Και πριν πιαστούν στα χέρια, «βούτηξε» στη μέση Άλεκ Πίτερς σε ρόλο πυροσβέστη.

Ο πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού πήρε αγκαλιά σχεδόν τον εκνευρισμένο Γκάρισον Μάθιους που είχε διαπληκτιζόταν με τον Ντάνιελ Χάκετ και τον Ντιαρά και τον απομάκρυνε από τη «φωτιά».

Ο Άλεκ Πίτερς ολοκλήρωσε το ματς με 7 πόντους χωρίς να ευστοχήσει σε τρίποντο ενώ κατέβασε και πέντε ριμπάουντ στα 21′ που αγωνίστηκε, λίγες ημέρες έπειτα από τους 17 που σημείωσε στην πρεμιέρα με την Παρτιζάν.

Η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα συνεχίστηκε και μερικές στιγμές αργότερα με κεντρικό πρόσωπο τον Λεάντρο Μπολμάρο που τα είχε βάλει με τον Ντιαρά, από το χέρι του οποίου λίγο έλειψε να προκύψει παράταση. Αν δεν είχε ο Χολ αντίθεση άποψη.