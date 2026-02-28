Ζητείται συνέπεια για τον Παναθηναϊκό που έδωσε δικαιώματα (ξανά) στην Παρί και εκείνη τον τιμώρησε. Πρωτοφανές φαινόμενο για τους «πράσινους» αυτό του τελευταίου έτους.

Ναι το μπάσκετ έχει αλλάξει, οι παίκτες έχουν γίνει περισσότερο… αθλητές. Ο ρυθμός μοιάζει και είναι πιο γρήγορος, το στυλ πιο ελεύθερο επί περιπτώσεις. Τα τρίποντα έχουν «σβήσει» τα σουτ μέσης απόστασης, το περιβόητο pace έχει εκτοξευτεί, οι κατοχές έχουν αυξηθεί.

Τα παραπάνω αποτελούν δεδομένα αδιάψευστα όπως και η αμυντική ασυνέπεια που δείχνει ο Παναθηναϊκός στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Καθώς το ταλέντο είναι εκεί για να σώζει σε ορισμένες στιγμές τις καταστάσεις, το «τριφύλλι» δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο να «κλειδώσει» τους αντιπάλους – εξαιρουμένων αγώνων φυσικά όπως ο Τελικός του Κυπέλλου – κάτι που το έχει «πληρώσει» σε αρκετά ματς της τρέχουσας Euroleague.

Οι «πράσινοι» που συχνά πυκνά έκαναν τον αντίπαλο να ασφυκτιά ειδικότερα στο «σπίτι» τους, δέχθηκαν για δεύτερο παιχνίδι την φετινή σεζόν πάνω από 100 πόντους στην έδρα τους. Από την ιδιότυπη και «αλλόκοτη» Παρί που το έκανε ξανά. Όπως και πριν από μερικούς μήνες στο ίδιο γήπεδο, με άλλα πρόσωπα.

Η αντεπίθεση των τελευταίων λεπτών και ο φοβερός και τρομερός Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό, δεν έφταναν στους Κυπελλούχους Ελλάδας που ένιωσαν στο ίδιο έργο θεατές. Σαν σε ρέπλικα της περσινής εντός έδρας ήττας τους από την ομάδα του Παρισίου. Κι ας μην είχε Σορτς, Γουόρντ και Γιάντουνεν αυτή τη φορά αλλά άλλες φιγούρες για να επιτελέσουν το παιχνίδι της.

Παρά την (υπερ)προσπάθεια στο φινάλε από πλευράς του Παναθηναϊκού για να αποτρέψει τη «μαχαιριά», οι Γάλλοι που είχαν σκοράρει 91 πόντους σε 33′ αγώνα, ξεπέρασαν εν τέλει το φράγκα των 100 πόντων και έκαναν τέσσερα τα παιχνίδια που έχουν επιτρέψει οι «πράσινοι» πάνω από 100 πόντους στην έδρα τους στον αντίπαλο, το τελευταίο ημερολιακά έτος.

Η «φρεσκάδα» της Παρί – που πλήγωσε τον Παναθηναϊκό – μέσα από έναν αριθμό Η «αλλόκοτη» Παρί το έκανε ξανά. Άλλωσε το ΟΑΚΑ και οι εμβρόντητοι φαν του Παναθηναϊκού, έζησαν ότι και πριν από έναν χρόνο περίπου.

Η αρχή πριν από 11 μήνες από την ίδια (τρελο)ομάδα με το 98-1001 pέρασε και από το ΟΑΚΑ (διπλό είχε κάνει και στο ΣΕΦ). Δύο εβδομάδες αργότερα οι 100+ πόντοι του Ερ. Αστέρα την τελευταία στροφή δεν στοίχισαν ενόψει πλεονεκτήματος στα playoffs (111-104), κάτι που έχει συμβεί όμως δύο φορές φέτος. Με την Μπαρτσελόνα και την Παρί ξανά.

Φαινόμενο εξαιρετικά σπάνιο στην ευρωπαϊκή ιστορία του «εφτάστερου» Παναθηναϊκού αφού για να βρει κανείς τις προηγούμενες εντός έδρας εις βάρος του 100άρες, χωρίς να ηττηθεί όμως, πρέπει να ψάξει. Και είναι μόλις δύο από αρχής καταβολής της νέας Euroleague, 2000-01 και μετά δηλαδή με το… σχίσμα.

26/2/2026 Παναθηναϊκός – Παρί 99-104

3/10/2025 Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 96-103

11/4/2025 Παναθηναϊκός – Ερ. Αστέρας 111-104

28/3/2025 Παναθηναϊκός – Παρί 98-101

14/11/2019 Παναθηναϊκός – Άλμπα 106-105 (2 παρατάσεις)

16/4/2003 Παναθηναϊκός – Σιένα 111-103