Η «αλλόκοτη» Παρί το έκανε ξανά. Άλλωσε το ΟΑΚΑ και οι εμβρόντητοι φαν του Παναθηναϊκού, έζησαν ότι και πριν από έναν χρόνο περίπου.

Στις τέσσερις επισκέψεις που έχει κάνει η Παρί σε ελληνικό έδαφος για επίσημα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, τις τρεις έχει φύγει με γεμάτες τις αποσκευές της. Παρότι αρίβαρε στο Κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων από την 17η θέση της κατάταξης και κόντρα σε έναν φαινομενικά ανεβασμένο Παναθηναϊκό με σημαντικά σημάδια βελτίωσης, η συγχρορδία του Ταμπελίνι άντεξε στην αντεπίθεση στο φινάλε.

Το περασμένο καλοκαίρι, η Παρί έχασε τους πιο σημαντικούς πυλώνες της μπασκετικής της τρέλας. Που μόνο ως τέτοια φυσικά δεν είναι. Απλώς βασίζεται στην ταχύτητα, το ένστικτο, τη γρήγορη εκτέλεση για να πιάσει την αντίπαλη άμυνα στον… ύπνο, το ελέυθερο μπάσκετ. Βρήκε παρόλα αυτά τα κομμάτια του παζλ για να το επιτελέσει το στυλ της. Ακόμα και με άλλον «τιμονιέρη». Πιστή στην ταυτότητά της.

Χωρίς Τι Τζέι Σορτς, χωρίς Γουόρντ, χωρίς Γιάντσουνεν, χωρίς Κεβάριους Χέιζ. Αλλά με Εμπαγιέ, Ντοκοσί, Στίβενς, Ρόμπερτσον και τα υπόλοιπα πρωτοπαλίκαρα. Και φυσικά τον Ναντίρ Ιφί, τον «αφάνα» που «κούφανε» πάλι στο ΟΑΚΑ με τις… τρέλες του.

«Ιδιότυπο» είχε χαρακτηρίσει το στυλ παιχνιδιού της ο Γιώργος Μπαρτζώκας πριν την πρώτη συνάντηση Ολυμπιακού και Παρί πέρυσι. Μοιάζει με μπασκετικό χάος αλλά δεν είναι. Άλλωστε σύμπτωση που επαναλαμβάνεται παύει να αποτελεί σύμπτωση.

Η Παρί παίζει – και έχει σύρει μαζί της και τη Βαλένθια έως έναν βαθμό φέτος – ένα μπάσκετ αλλιώτικο. Αποφεύγει τον σκεπτικσιμό, τις σετ επιθέσεις. Τρέχει, τρέχει, τρέχει. Και για να μπορέσει να επιτελέσει αυτό το στυλ, πρέπει να έχει δώδεκα ετοιμοπόλεμους παίκτες. Και τους είχε το βράδυ της Πέμπτης (26/2) στο ΟΑΚΑ, για να φτάσει στο «διπλό» μαχαιριά για τους πράσινους, που τους απομάκρυναν από τον στόχο του πλεονεκτήματος.

Μπάσκετ με το ρολόι για να διατηρηθεί η φρεσκάδα. Το κύριο χαρακτηριστικό της μπασκετικής κομπανίας στην «Πόλη του Φωτός» που μπορεί να βρίσκεται χαμηλά στην κατάταξη με 10-18 ρεκόρ, αλλά έχει περάσει από το «σπίτι» του Παναθηναϊκού και της Μπαρτσελόνα το τελευταίο διάστημα, κάνοντας το παιχνίδι της.

Η «αλλόκοτη» Παρί εμφανίστηκε και στο ΟΑΚΑ για το ματς με τον Παναθηναϊκό (video) Στην Παρί κάνουν του… κεφαλιού τους κι αυτό δεν αλλάζει όποια σύνθεση κι αν υπάρχει, όποιος κι αν οδηγεί το «καράβι».

Είναι χαρακτηριστικό πως ΚΑΝΕΝΑΣ από τους 12, φυσικά έπαιξαν όλοι, δεν έμεινε στο παρκέ για περισσότερο από τα 21’17” που «έγραψε» ο Ιφί. Ο Γάλλος σταρ που έχει όλο το μέλλον μπροστά του, ο οποίος τελείωσε το ματς με 20 πόντους και πέντε τελικές πάσες σε άλλη μία φετινή του παράσταση.

Το «βγες εσύ, μπες εσύ» του προπονητικού σταφ της Παρί έχει πάει σε άλλο επίπεδο, με τον Ταμπελίνι να αλλάζει ΟΛΗ του την πεντάδα, τέσσερις φορές μέσα στο παιχνίδι. Και μάλιστα γύρω στα 2μιση λεπτά αφότου είχε ξεκινήσει η (εκάστοτε) περίοδος.

Η Παρί που θριάμβευσε επί του Κυπελλούχου Παναθηναϊκού που έμεινε στην Κρήτη – και έπαιζε χωρίς τον Κέντρικ Ναν – έκανε ούτε λίγο ούτε πολύ (46) αλλαγές κατά τη διάρκεια του ματς, εξαιρουμένων όσους σημειώθηκαν στο Play-by-play της Euroleague ανάμεσα στις περιόδους και το ημίχρονο. Και εκεί έγκειται η απάντηση στην φρεσκάδα της.

Αυτό είναι το στυλ της, μ’ αυτό ζει και μ’ αυτό πεθαίνει. Αυτό ξέρει να κάνει καλά η Παρί που μπορεί ακόμα και 1μιση χρόνο μετά την πρώτη της εμφάνιση στα «σαλόνια», να… αλωνίζει στις αντίπαλες έδρες όπως έχει κάνει σε ΣΕΦ και ΟΑΚΑ (δις).