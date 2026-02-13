Την απόλυτη αποθέωση γνώρισε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κατά την είδοσό του στο Κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Σαν να έπαιζε εντός έδρας. Είναι τόσες οι στιγμές και οι θύμησες άλλωστε που ό,τι και να συμβεί, όσες φορές κι αν έρθει ακόμα ως αντίπαλος στο ΟΑΚΑ ή αλλιώς Telekom Center Athens ή όπως και να λέγεται, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (θα) έχει μία ξεχωριστή θέση στο μυαλό και την καρδιά του «πράσινου» λαού. Κάτι που αποδείχθηκε για μία ακόμα φορά.

Η αυλαία της 28ης αγωνιστικής της Euroleague πέφτει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού με ένα σούπερ και παραδοσιακό ντέρμπι ανάμεσα στο «τριφύλλι» και την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Στο τιμόνι της οποίας κάθεται ο πολύ αγαπητός και αγαπημένος στις τάξεις του κόσμου των «πρασίνων», Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Λιθουανός τεχνικός εμφανίστηκε στο παρκέ του Κλειστού στο Μαρούσι κάτω από απόλυτη αποθέωση. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού στις κερκίδες επιδοκίμασαν και καταχειροκρότησαν τον Γιασικεβίτσιους που έχει αφήσει το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου. Και οι φίλοι των επτά φορές πρωταθλητών Ευρώπης, δεν ξεχνούν.

Καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής που διήνυσε μέχρι να καθίσει στον πάγκο των φιλοξενούμενων, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους άκουσε το μακρόσυρτο χειροκρότημα και τις επευφημίες του κόσμου, ανταποδίδοντας την αποθέωση από πλευράς του.

Λίγες στιγμές αργότερα, ακολούθησε και ο Εργκίν Αταμάν τον οποίο μάλιστα πήγε εκείνος να χαιρετήσει. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με τη Φενέρμπαχτσε ως γνωστόν. Μία κόντρα ριζωμένη εδώ και χρόνια.