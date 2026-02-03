Θέλετε το μέγεθος του αντιπάλου αφού και οι δύο συμπεριλαμβάνονται στα μεγαθήρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ με τις περισσότερες κατακτήσεις; Πάντοτε μία νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης δίνει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση σε όποια ομάδα τα καταφέρει, σ’ όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται η «Βασίλισσα», έχοντας τα χαρακτηριστικά ενός ντέρμπι. Και η ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας είναι σε ιδιαιτέρως καλό μομέντουμ το τελευταίο διάστημα.

Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που «κουβαλάει» τις πληγές της «αιώνιας μάχης» από τις αρχές του έτους μέχρι και σήμερα. Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε κακό φεγγάρι όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και σε ό,τι περικλείει το τμήμα, με την ήττα από τον Άρη να ανοίγει ακόμα περισσότερο τον… Ασκό του Αιόλου.

Σε ένα Σαββατοκύριακό βέβαια που έχασαν όχι μία, ούτε δύο αλλά 11 (!) Ευρωλιγκάτες στις εντός των τειχών υποχρεώσεις τους. Και οι «στραβές» στο πρωτάθλημα με τόσο βεβαρημένο πρόγραμμα, είναι εντός προγράμματος. Όπως και το εκτεταμένο ροτέισον, άσχετα αν στην Ελλάδα τα παραπάνω δεν μοιάζουν αποδεκτά.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε κρίση και ο Εργκίν Αταμάν υπό πίεση. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο Τούρκος τεχνικός περνάει το πιο δύσκολο διάστημά του απ’ όταν αποφάσισε να αναλάβει τις τύχες της «αναστήλωσης» του Παναθηναϊκού και της επαναφοράς του στην ελίτ. Κάτι που κατόρθωσε αμέσως.

Μίνι διαστήματα «κρίσης» όπου ο Παναθηναϊκός δεν λειτουργούσε βάσει δυνατοτήτων, είχε κι άλλα σε αυτά τα 2μιση και βάλε χρόνια το «τριφύλλι». Και σ’ αυτά εμφανιζόταν συνήθως η Ρεάλ για να αναπτερώσει το ηθικό του.

Δίχως τον Κέντρικ Ναν βέβαια τούτη τη φορά, τα παιχνίδια με τη Ρεάλ Μαδρίτης έφερναν την αλλαγή της κατάστασης. Την πρώτη σεζόν του Εργκίν Αταμάν (2023-24) και χρονιά κατάκτησης, η εντός έδρας ήττα (78-90) στο ΟΑΚΑ, αποτέλεσε την αφορμή για να αντιστραφεί η κατάσταση. Την «διαβολοβδομάδα» που ακολούθησε ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 στη Γαλλία με το season changing σουτ του Γκριγκόνις για να αρχίσει ο Παναθηναϊκός να το πιστεύει.

Στα παραπάνω ο Παναθηναϊκός «κατασπάραξε» ομάδες με επιθετικό ταλέντο στην έδρα του (Εφές, Μονακό, Παρτιζάν), πριν πάει τέλη Φλεβάρη στη Μαδρίτη για το «διπλό» επισφράγησης του στυλ «το ‘χουμε».

Φυσικά τη Ρεάλ συνάντηση και στον τελικό στο Βερολίνο και από τη θέση του αουτσάιντερ για πολλούς, την έκανε… κομμάτια για να ράψει το 7ο αστέρι.

Την αμέσως επόμενη σεζόν της έβγαλε το… λάδι στο «σπίτι» της (90-86), δεν αντιμετώπισε πρόβλημα στην Αθήνα επικρατώντας με τη διαφορά του Τελικού (+15) ενώ στον πρώτο γύρο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην ισπανική πρωτεύουσα προερχόμενος από μουρμούρα (δύο ήττες από Ερ. Αστέρα και Μονακό, μία δύσκολη νίκη στο Παρίσι) και έκανε… παρέλαση (77-87). Σε μια βραδιά που ο Σκαριόλο είπε πως «μας ακινητοποίησε ο Παναθηναϊκός».

Ανέκαθεν κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας σχεδόν, η Ρεάλ Μαδρίτης αποτέλεσε το βάλσαμο του Παναθηναϊκού. Μένει να φανεί αν θα αποτελέσει ξανά η αφορμή για το restart της σεζόν, κυρίως ψυχολογικά φέρνοντας την απαραίτητη ηρεμία καθώς οι «πράσινοι» απέχουν μόλις μία νίκη από την 4άδα ακόμα και χωρίς να βρίσκονται στα καλύτερά τους.