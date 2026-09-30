Πότε ήταν η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας στη Euroleague ευστοχώντας σε λιγότερα από 5 τρίποντα;

«Ο αριθμός και το ποσοστό των πέντε εύστοχων τριπόντων σε είκοσι προσπάθειες, πόσες είχαμε, δεν είναι καθόλου αντιπροσωπευτικός του επιπέδου μας», ανέφερε ορθά κοφτά ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη flash interview του αγώνα με τη Ζαλγκίρις, αναφορικά με τη δυστοκία της ομάδας του επάναντι στους Λιθουανούς.

Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός τα… έσπασε έξω από τα 6,75 μέτρα, άργησε να βάλει το πρώτο (είχε 0/12) ωστόσο δεν επέμεινε αφού δεν ένιωθε άνετα. Και δικαιώθηκε όπως φάνηκε και με τα δύο runner του Βεζένκοφ στα οποία έδωσε εμπιστοσύνη στα τελευταία δευτερόλεπτα, αντί ενός μακρινού σουτ.

Ο Ολυμπιακός πήρε το θρίλερ στο Κάουνας με 93-91 χάρις τον εκτελεστή Φουρνιέ που τιμώρησε την drop άμυνα των Λιθουανών αν και βρήκε στόχο μονάχα σε πέντε τρίποντα συνολικά, ισοφαρίζοντας τη μικρότερη δυνατή συγκομιδή μακρινών σουτ ανά αγώνα που έχει κερδίσει, την τελευταία 15ετία και βάλε.

Από την περίοδο 2010-11 και μέχρι τις αρχές της σεζόν 2026-27, συμπεριλιμβανομένης της ματσάρας στο Κάουνας, ο Ολυμπιακός έχει πάρει οκτώ «διπλά» με πέντε εύστοχα τρίποντα. Και εκείνο επί της Ζαλγκίρις, το τελευταίο χρονικά, ήταν το δεύτερο με τη μεγαλύτερη συνολική παραγωγικότητα.

Η… ταρίφα του Ολυμπιακού στην εκκίνηση της σεζόν και η μίνι-παράδοση στο Κάουνας Ένας αριθμός που αποδεικνύει περίτρανα τις δυνατότητες της εκδοχής 2026-27 του Ολυμπιακού παρότι χρειάζεται αρκετό χρόνο ακόμα για να αποδώσει τα προσδοκώμενα.

Κι αυτό διότι στις 19/1/2021, οι Πειραιώτες είχαν φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το «Αστρομπάλ» της Λιόν (93-101), χάρις τους 23 πόντους του Σλούκα και του ΜακΚίσικ σε μια βραδιά που ο Βεζένκοφ είχε μείνει στο μηδέν. 28 εύστοχα δίποντα, 5 εύστοχα τρίποντα και 30 εύστοχες βολές (από τις 38 συνολικά που εκτέλεσε) ήταν ο απολογισμός εκείνης της βραδιάς.

Κι αν τα πέντε εύστοχα τρίποντα φαντάζουν πενιχρή επιθετική συγκομιδή για να κερδίσει παιχνίδι μία ομάδα μακριά από την έδρα της, αρκεί να αναφερθεί πως ο Ολυμπιακός τα έχει καταφέρει με μόλις δύο.

Σε μπάσκετ άλλης εποχής με λιγότερες κατοχές και πιο σκεπτόμενο, ο Ολυμπιακός του Τζος Τσίλντρες και του Θοδωρή Παπαλουκά είχε περάσει άνετα από το Αβελίνο στην πρεμιέρα της περιόδου 2008-09 με 83-69, παρότι πήρε ελάχιστα πίσω από τη γραμμή του τριπόντου (2/9).

Η ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη είχε πολύ κακή αναλογία στον δείκτη ασίστ/λαθών (11/18), ωστόσο έλεγξε τα ριμπάουντ και εκμεταλλεύτηκε το κάκιστο 34% της ιταλικής ομάδας από το δίποντο (16/47) για να φτάσει στην άνετη επικράτηση.