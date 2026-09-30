Ένας αριθμός που αποδεικνύει περίτρανα τις δυνατότητες της εκδοχής 2026-27 του Ολυμπιακού παρότι χρειάζεται αρκετό χρόνο ακόμα για να αποδώσει τα προσδοκώμενα.

«Δεν θα περάσουν πολλές ομάδες από εδώ φέτος», δήλωσαν όλοι οι πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού μετά τη νίκη-θρίλερ κόντρα στη Ζαλγκίρις με 93-91.

Μπορεί και φέτος να μην είχε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στη σύνθεσή του στη δύσκολη αποστολή του Κάουνας ο Ολυμπιακός, είχε όμως τον Σάσα Βεζένκοφ (σε αντίθεση με το περσινό roller coaster των 50 λεπτών) και τον Εβάν Φουρνιέ σε ρόλο εκτελεστή.

Αυτή η βερσιόν των Πειραιωτών δείχνει να έχει τα «χαλινάρια» αμολυτά, έστω κι αν τούτο δεν αρέσει πάντοτε στον Γιώργο Μπαρτζώκα που στάθηκε ξανά στη σημασία της υπομονής στην επίθεση ούτως ώστε οι παίκτες του να παίρνουν πάντοτε την καλύτερη δυνατή απόφαση. Ασχέτως αν εκείνη «καθρεφτίζεται» και στο σκοράρισμα. Εκεί που ο Ολυμπιακός ζορίστηκε λίγο στα πρώτα λεπτά αλλά πήρε μπρος στη Zalgirio Arena μπροστά στο ενθουσιώδες κοινό των Λιθουανών.

Η τριάδα Μοντέρο-Βεζένκοφ-Φουρνιέ «κουβάλησε» και ο Ολυμπιακός ξεπέρασε για ένα ακόμα παιχνίδι τους 90 πόντους. Ακόμα κι αν έπαιζε μακριά από την έδρα του, χωρίς τον βασικό του σέντερ (Μιλουτίνοφ) και με μόλις πέντε εύστοχα τρίποντα σε όλο το παιχνίδι.

Η τέλεια βολή του Φουρνιέ δεν έτυχε αλλά… πέτυχε Ο Εβάν Φουρνιέ καθόρισε με κάθε τρόπο το μεγάλο διπλό του Ολυμπιακού στο Κάουνας. Ακόμα και με την άστοχη βολή του.

Ακόμα δεν έχει αρχίσει καλά καλά η σεζόν και οι πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης «καίνε». Ασταθείς μεν στην άμυνα με ανάγκη για άμεση βελτίωση, ασταμάτητοι δε στην επίθεση, βγάζοντας ενίοτε άσους από το μανίκι. Όπως ο Εντζάι ή ο Ουόρντ σε βραδιά που το παιχνίδι δεν βγήκε στον Ντόρσεϊ.

Και τι μ’ αυτό; Ο Ολυμπιακός έχει ξεπεράσει το φράγμα των 90 πόντων στα πέντε από τα έξι επίσημα παιχνίδια του για την ώρα στη σεζόν, αγγίζοντας τον αριθμό αυτό και στο έκτο (89 πόντοι κόντρα στη Ρεάλ στον τελικό του Euroleague Super Cup).

Το κοντέρ γράφει 95,6 πόντους κατά μέσο όρο και 99.5 στα δύο ματς της Euroleague. Το δείγμα γραφής είναι ακόμα μικρό και ασθενές, πλην όμως η ικανότητα να φορτώνουν οι «ερυθρόλευκοι» τα αντίπαλα καλάθια, αδιαπραγμάτευτη.

Ο Μπαρτζώκας δεν «ευλόγησε τα γένια» του παρά τη νίκη του Ολυμπιακού στο Κάουνας αφού… «δεν παίξαμε καλά» Ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα αλλά όχι την εικόνα που παρουσίασε ο Ολυμπιακός, εμφανίστηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά την επικράτηση επί της Ζαλγκίρις στη Λιθουανία.

Με τον τρόπο αυτό ο Ολυμπιακός βελτίωσε ακόμα περισσότερο το ποσοστό του στο άτυπο head-to-head με τη Ζαλγκίρις ιστορικά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση από το 2000 και έπειτα, φτάνοντας τις 23 νίκες την ίδια ώρα που οι Λιθουανοί έμειναν στις 14.

Και ξεπέρασε ο Ολυμπιακός για τέταρτο σερί ματς στο Κάουνας τους 90 πόντους ενεργητικό, αν και το νούμερο αυτό δεν έδινε πάντοτε τη νίκη. Όπως για παράδειγμα τον Φλεβάρη του 2026 όταν και επιβλήθηκε η παρέα του Φρανσίσκο και τους Ουίλιαμς-Γκος με 99-94.