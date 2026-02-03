Οι ημερομηνίες για την αγορά των εισιτηρίων για το Final-4 της EuroLeague που θα γίνει στο «T-Center» της Αθήνας, έγιναν γνωστές.

Το Final-4 της Αθήνας ολοένα και πλησιάζει, όπως και η ώρα να κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια, για το event που θα μετατρέψει την πρωτεύουσα της Ελλάδας και το υπερσύγχρονο «T-Center», σε επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ και ειδικότερα της EuroLeague.

Το ενδιαφέρον των φιλάθλων είναι ήδη τεράστιο, όπως και η ζήτηση για ένα εισιτήριο στο γήπεδο, παρότι παραμένει άγνωστο ποιες τέσσερις ομάδες θα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι την τελική φάση. Παραδοσιακά, άλλωστε, τα εισιτήρια γίνονται ανάρπαστα πολύ πριν συμπληρωθεί το παζλ των συμμετεχόντων.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η EuroLeague Basketball έκανε γνωστό το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των εισιτηρίων για το Final-4 του 2026, με την έναρξη της πώλησης να τοποθετείται αρκετά νωρίς, στις 11 Φεβρουαρίου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, η διάθεση θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις διακριτές φάσεις, με περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων σε κάθε στάδιο. Ο πρώτος κύκλος ξεκινά στις 11 Φεβρουαρίου, ο δεύτερος στις 26 του ίδιου μήνα, ο τρίτος στις 17 Μαρτίου, ενώ ο τελευταίος έχει οριστεί για τις 20 Απριλίου, περίπου έναν μήνα πριν από το πρώτο τζάμπολ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Η ανακοίνωση της EuroLeague για τα εισιτήρια του Final-4 της Αθήνας:

«Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε ότι η διάθεση των εισιτηρίων για το EuroLeague Final Four 2026 Αθήνα,, θα ξεκινήσει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.

Οι ημιτελικοί του EuroLeague Final Four 2026 θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 18:00 και 21:00 τοπική ώρα (17:00 και 20:00 CEST), ενώ ο τελικός του Πρωταθλήματος θα ξεκινήσει την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00 τοπική ώρα (20:00 CEST). Οι φίλαθλοι που θα εξασφαλίσουν εισιτήρια θα έχουν επίσης πρόσβαση στον τελικό του adidas NextGen EuroLeague (18:00 τοπική ώρα, 17:00 CEST), ο οποίος θα αντικαταστήσει για πρώτη φορά τον παραδοσιακό αγώνα για την τρίτη θέση στο Telekom Center Athens, πριν από τον τελικό της EuroLeague.

Για πρώτη φορά, και ενόψει της εξαιρετικά υψηλής ζήτησης που αναμένεται, τα εισιτήρια του Final Four θα διατεθούν στο κοινό σε τέσσερις φάσεις. Κάθε φάση θα περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων σε διάφορες κατηγορίες τιμών, δίνοντας στους φιλάθλους πολλαπλές ευκαιρίες αγοράς και εξασφαλίζοντας ευρύτερη πρόσβαση».

Το πλεονέκτημα για όσους πήγαν στα προηγούμενα Final-4

Η EuroLeague, μεταξύ άλλων, επισημαίνει πως οι φίλαθλοι που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια στα τρία πιο πρόσφατα Final-4 θα απολαμβάνουν ένα ξεχωριστό προβάδισμα σε σχέση με το ευρύ κοινό.

Συγκεκριμένα, θα έχουν τη δυνατότητα πρόωρης πρόσβασης στο σύστημα διάθεσης εισιτηρίων για ένα πλήρες 24ωρο πριν από την επίσημη έναρξη της πώλησης. Η early access περίοδος θα ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί της 10ης Φεβρουαρίου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εξασφαλίσουν νωρίτερα το πολυπόθητο εισιτήριο.