Ο Άγιος Βασίλης έφερε για το 2026 στην μπασκετική Ευρώπη «Παναθηναϊκός Vs. Ολυμπιακός» για το… καλό. Το σερί που «τρέχει» και οι μεν θέλουν να σταματήσουν, οι δε να συνεχίσουν.

Η απουσία του Παναθηναϊκού από το Super Cup του 2026 στη Ρόδο, έφερε μία… ασυνήθιστη για τα τελευταία χρόνια αναμονή. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μπορεί να έχουν κουραστεί να παίζουν, οι φίλοι των δύο ομάδων όμως ποτέ. Ούτε η διοργανώτρια αρχή αφού μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός πως η ελληνική «μητέρα των μαχών» ρίχνει την αυλαία του πρώτου γύρου.

Περίπου τρεις μήνες μετά το πρώτο και μοναδικό μέχρι την δεύτερη μέρα του νέου έτους «ντέρμπι αιωνίων», πράσινοι και κόκκινοι θα διασταυρώσουν και πάλι τα «ξίφη» τους στο Telekom Center Athens (21:15).

Το 2026 τους βρίσκει οικονομικά ακμαίους, δύο από τα μεγαλύτερα μεγέθη της μπασκετικής Ευρώπης με ξεκάθαρη στόχευση την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης. Και η 19η αγωνιστική σε καλό μομέντουμ, αφήνοντας τα «στραβά αποτελέσματα» μέχρι τα μέσα του Δεκέμβρη.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός όπως παραδέχθηκαν και οι «τιμονιέρηδές» τους, θα παραταχθούν σαφώς πιο έτοιμοι και διαφορετικοί αγωνιστικά σε σχέση με το ντέρμπι για το ελληνικό πρωτάθλημα στο ΣΕΦ (Οκτώβρη), όπου μπήκαν κοντά 180 πόντοι παρά την απουσία του Κέντρικ Ναν.

Μπορεί οι συναντήσεις τους ειδικά τα τελευταία χρόνια με την επιστροφή του Σούπερ Καπ και την αλλαγή του φορμάτ της Ευρωλίγκα να είναι όλο και πιο συχνές, παρόλα αυτά το ελληνικό ντέρμπι διαθέτει μία ιδιαίτερη αίγλη. Και έναν ξεκάθαρο θριαμβευτή, ως προς την Ευρώπη.

Οι «πράσινοι», γεγονός στο οποίο στάθηκε στην Media Day του Παναθηναϊκού και ο Εργκίν Αταμάν, μπορεί να έχουν βρει τον τρόπο να ισορροπήσουν την κατάσταση με τα «διπλά» στο Φάληρο το 2023 και 2024 και φυσικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2024 και του Κυπέλλου το 2025, πλην όμως στην Ευρωλίγκα είναι μία άλλη ιστορία.

Ο Παναθηναϊκός μετά την ριζική αναδιάρθωσή και «αναγέννησή» του, αγνοεί ακόμα το αίσθημα ικανοποίησης μετά από ευρωντέρμπι, παρότι έχει φτάσει αρκετά κοντά τα τελευταία χρόνια. Ή αν προτιμάτε, οι «ερυθρόλευκοι» μεγαλώνουν διαρκώς ένα σερί που έχει τις… ρίζες του στην προ Αταμάν εποχή. Και με τη συχνότητα που βρίσκονται αλλά και την ισχυροποίηση του «τριφυλλιού» μοιάζει και είναι εντυπωσιακό.

Ο Ολυμπιακός θα επιχειρήσει στην «καυτή» ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ και χωρίς τον Τάισον Γουόρντ, να φτάσει σε διπλάσιο αριθμό αναπάντητων νικών (10). Ανεξαρτήτως έδρας, η ομάδα του Λιμανιού έχει πανηγυρίσει όλα τα ευρω-ντέρμπι από τον Φλεβάρη του 2021 και έπειτα. Όταν οι 20 πόντοι του Σακίλ ΜακΚίσικ δεν έφτασαν στον Ολυμπιακό. Σε μια εποχή εντελώς διαφορετική, όπου καμία από τις δύο ομάδες δεν είχε την δυναμική του σήμερα.

Χάουαρντ Σαντ-Ρος (20π., 5 ασ.), Λευτέρης Μποχωρίδης (15π.) και Ντίνος Μήτογλου (15π.) έσυραν τον… χορό για το σύνολο του Οντέντ Κάτας, σε μια σεζόν (2020-21), όπου Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είχαν μείνει εκτός playoffs, στην 12η και 16η θέση αντίστοιχα.

Από τότε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παραμένει αήττητη, γέρνοντας την πλάστιγγα της Ευρώπης στις μεταξύ τους αναμετρήσεις ξεκάθαρα προς το κόκκινο με 17-7 ρεκόρ.

5/2/2021 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 77-88

23/12/21 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 65-84

17/3/22 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 101-73

30/12/22 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 71-95

31/3/23 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-73

6/10/23 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 78-88

14/3/24 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 71-65

8/11/24 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 89-94

14/3/25 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 76-74

25/5/25 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 97-93

2/1/26 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός ?