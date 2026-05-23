Αυτό είναι το ποσό που θα βάλει στα ταμεία της η ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο της Euroleague τη φετινή σεζόν.

Μετά την πρόκρισή του επί της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final Four, ο Ολυμπιακός απέχει πλέον μόλις ένα βήμα από την κατάκτηση της Euroleague.

Οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (24/05, 21:00), όπου θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο της Βαλένθια στον έτερο ημιτελικό.

Η επιτυχία αυτή έχει ήδη εξασφαλίσει σημαντικά οικονομικά οφέλη για τον σύλλογο, καθώς η συμμετοχή στον τελικό εγγυάται μίνιμουμ το ποσό των 2.100.000 ευρώ.

Παράλληλα, αν οι «ερυθρόλευκοι» κατακτήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο, τότε το ποσό που θα μπει στα ταμεία τους θα φτάσει στα 2.400.000 ευρώ.