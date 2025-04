Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πέρασε το βράδυ της Παρασκευής (11/4) στο Κλειστό των Ολυμπιακών εγκασταστάσεων παρακολουθώντας τον αγαπημένο του Παναθηναϊκό. Κάτι που είχε καιρό να κάνει, θέλοντας πιθανότατα να δώσει και ένα μήνυμα ενόψει της απαιτητικής συνέχειας και της σειράς των playoffs με την Εφές.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού, παρακολούθησε αρχικά από τις κερκίδες δίπλα στη μητέρα του Δέσποινα και τον Κώστα Καραμανλή και στο φινάλε από τις court sheets το «τριφύλλι» να ζορίζεται από το Ερυθρό Αστέρα, όμως στο τέλος να βρίσκει τις λύσεις για να ολοκληρώσει με θετικό πρόσημο τη regular season. Έστω και στην παράταση.

Το «τέλος καλό, όλα καλά» σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον αφού οι «πράσινοι» γνώριζαν ήδη τη θέση που θα τερμάτιζαν, έφερε και το καθιερωμένο… πάρτι με την κερκίδα.

Μετά το προβλεπόμενο ζντο στο κέντρο του γυάλινουθ παρκέ στο ΟΑΚΑ, οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας έγιναν ένα κουβάρι – ως είθισται – για να πανηγυρίσουν μία ακόμα νίκη (23η) και την κατάκτηση μίας θέσης με πλεονέκτημα έδρας.

Στο… γλέντι που στήθηκε υπό τη συνοδεία του «χόρτου μαγικού», δεν έλειψε ούτε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πριν γίνει ένα με τον όχλο και φωνάξει με όλο του το είναι, είχε την ευκαιρία για να αγκαλιαστεί λίγο και να τα πει με τους πρωταγωνιστές.

Ο Δ. Γιαννακόπουλος συνεχάρη τον Αταμάν, το Σλούκα, τον Ναν, τον Οσμάν, τον Χουάντσο και όλους τους υπόλοιπους ενώ όταν έπεσε πάνω στον Ματίας Λεσόρ, ενδιαφέρθηκε να μάθει για την κατάσταση στης υγείας του.

