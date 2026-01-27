Μία σημαντική εξέλιξη, γύρω από το συμβόλαιο του Μάικ Τζέιμς, ανέφερε σε δημοσίευμά του το «BasketNews» και πλέον υπάρχει «συναγερμός» στη Euroleague!

Και από το… πουθενά «συναγερμός» στη Euroleague εν όψει καλοκαιριού! Ο λόγος; Ο Μάικ Τζέιμς!

Σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπόνας και το «BasketNews», ο Αμερικανός γκαρντ θα είναι ελεύθερος στην αγορά το επερχόμενο καλοκαίρι.

Κι όμως, ακόμα και αν είχε βάλει την υπογραφή του σε επέκταση συμβολαίου, έως και το καλοκαίρι του 2027!

Mike James is set to become a free agent in the summer of 2026 after renegotiating his contract with AS Monaco 💣



A major EuroLeague market shift that reshapes the upcoming free agency: https://t.co/tz2XpitPDJ pic.twitter.com/pQKkPFp1pO — BasketNews (@BasketNews_com) January 27, 2026

Επομένως, πώς θα μπορέσει να μιλήσει, με όποια ομάδα θέλει τους επόμενους μήνες;

Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, ο Μάικ Τζέιμς είχε «καθίσει» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Μονακό το περασμένο καλοκαίρι και είχαν «αλλάξει» τη συμφωνία τους.

Συγκεκριμένα, είχαν πει «ναι» στο να τελειώσει η συνεργασία τους το καλοκαίρι του 2026 αντί για αυτό του 2027!

Ο Μάικ Τζέιμς παραμένει στη Μονακό έως το 2027! Η Μονακό ενημέρωσε με κάθε επισημότητα, πως ο Μάικ Τζέιμς θα παραμείνει σ’ αυτήν έως το 2027!

Επομένως, σε λίγους μήνες θα μπορεί, είτε να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Μονακό ή να πάει σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα επιθυμεί.

Γεγονός, που κρατάει σε… εγρήγορση όλα τα κλαμπ της Euroleague. Aκόμα και ο Αμερικανός γκαρντ θα «μπει» στο 36ο έτος της ηλικίας του τον επερχόμενο Αύγουστο.

Αναλυτικά, τι αναφέρει το «BasketNews»:

«Σύμφωνα με πηγές του BasketNews, ο Μάικ Τζέιμς πρόκειται να γίνει ελεύθερος παίκτης το καλοκαίρι του 2026. Έναν χρόνο νωρίτερα από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως.

Ο Τζέιμς αρχικά υπέγραψε επέκταση συμβολαίου με τη Μονακό μέχρι τη σεζόν 2026-27 το 2024. Όμως, πηγές αναφέρουν ότι η συμφωνία επαναδιαπραγματεύτηκε στο τέλος της περασμένης σεζόν, μειώνοντας τη διάρκειά της».