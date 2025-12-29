Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την έκρυθμη κατάσταση στην Παρτιζάν με τον Ταϊρίκ Τζόουνς αλλά δεν παίζει μόνος του.

Στα πρόθυρα της ολοκλήρωσης του πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκα 2025-26 αναμένονται προσθαφαιρέσεις σε ουκ ολίγες ομάδες, επιχειρώντας να διορθώσουν τα (κακώς) κείμενα, να ενισχυθούν, να αλλάξουν πορεία και ρότα. Ανάμεσα σε αυτές και ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες βρίσκονταν στην αγορά για την απόκτηση ενός σέντερ – που ίσως «πατούσε» και στο 4 – εδώ και αρκετές εβδομάδες μιας και ο δρόμος είναι μακρύς. Και το ροτέισον στη θέση των «ψηλών» στενό, αφού ο Κώστας Αντετοκούνμπο δεν δείχνει να υπολογίζεται για να πάρει μέρος της ευθύνης στην πλάτη του.

Άρα ο Ολυμπιακός ήθελε, από το Βελιγράδι εξέπεμψε σήμα για τον Ταϊρίκ Τζόουνς και δεν άργησε όλο αυτό να «φουντώσει». Πολλώ δε μάλλον τις τελευταίες ημέρες και μετά το θερμό επεισόδιο που είχε ο Αμερικανός με τους οργανωμένους φίλους της Παρτιζάν μετά το τέλος του νέου διασυρμού από την Μακάμπι στη σερβική πρωτεύουσα.

Οι «ασπρόμαυροι» μοιάζουν με… καζάνι που βράζει τις τελευταίες εβδομάδες. Ακόμα περισσότερο μετά την απομάκρυνση και την αμετάκλητη όπως απεδείχθη παραίτηση του λατρεμένου για το κοινό Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Και εδώ «κολλάει» το γυαλί που έσπασε ανάμεσα στον Ταϊρίκ Τζόουνς και την Παρτιζάν και το οποίο δεν ξανακολλάει.

Σε όλες τις χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου, η ισχύς του φίλαθλου κοινού είναι πολύ μεγάλη. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που τοποθετεί πρόσωπα σε θέσεις ή «ξηλώνει» από εκεί.

Από το καλοκαίρι του 2024 όταν και η Παρτιζάν υπέγραψε τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο Αμερικανός λογιζόταν ως ένας από τους βασικούς «πυλώνες» του οικοδομήματος που επιχείρησε να φτιάξει ο Ζοτς στο Βελιγράδι. Γι’ αυτό και μπήκε το περασμένο καλοκαίρι η Παρτιζάν και έπειτα από μία ιδιαιτέρως επιτυχημένη σε προσωπικό επίπεδο πρώτη σεζόν, σε διαδικασία επέκτασης συμβολαίου το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026.

Κάτι τέτοιο ωστόσο παρά τα δημοσιεύματα την περίοδο του Final Four στο Αμπού Ντάμπι δεν συνέβη με τον Ταϊρίκ Τζόουνς ωστόσο να λογίζεται ως βασικότατο μέλος της ομάδας. Και σημαντικότατο περιουσιακό της στοιχείο επίσης, χωρίς να έχει καθοριστεί βέβαια κάποιο συγκεκριμένο buyout αποδέσμευσής του.

Τις τελευταίες ημέρες ωστόσο το κλίμα γινόταν όλο και πιο βαρύ για τον ίδιο. Για όλη την ομάδα γενικότερα όπως φάνηκε και από τη συμπεριφορά του κόσμου στην μετά Ομπράντοβιτς εποχή αλλά ακόμα περισσότερο για κάποιους συγκεκριμένους παίκτες. Ο λόγος; Είχαν μπει στο μάτι του… Κυκλώνα, ως οι κύριοι υπεύθυνοι για τη λήξη της συνεργασίας του Ομπράντοβιτς με την Παρτιζάν.

Πιο συγκεκριμένα και παρότι ο Ζοτς φωτογράφησε τον πρόεδρο και την μεταξύ τους σχέση ως ένα από τα «αγκάθια», οι οπαδοί τα έβαλαν και με το αγωνιστικό τμήμα. Και πιο συγκεκριμένα με τους Ταϊρίκ Τζόουνς, Τζαμπάρι Πάρκερ που δεν έχαιρε της εμπιστοσύνης του Ομπράντοβιτς κρίνονντας από την (μη) χρησιμοποίησή του και Στέρλινγκ Μπράουν.

Θέμα χρόνου η λήξη συνεργασίας ανάμεσα σε Ταϊρίκ Τζόουνς & Παρτιζάν παρότι ο Πεναρογια είπε ότι θα ταξιδέψει στη Βαλένθια! Πέρα από τον Ολυμπιακό, παρακολουθεί ζωηρά και η Μπαρτσελόνα! Ξένο σώμα για τους οπαδούς λόγω σαμποτάζ στον Ομπράντοβιτς #OlympiacosΒC #partizan #jones — Manolis Fyrogenis (@MFyrogenis) December 28, 2025

Στις τάξεις των «γκρομπάρι» (φανατικών φίλων της Παρτιζάν που κάνουν… κουμάντο στο φίλαθλο κοινό), οι τρεις τους γίνονται όλο και πιο ανεπιθύμητοι παρά την εγνωσμένη αγωνιστική τους αξία. Διότι θεωρούν πως έκαναν σαμποτάζ στον Ζοτς για να αποχωρήσει.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς και οι υπόλοιποι σύμφωνα με πληροφορίες των Betarades από τη Σερβία, δεν συμφωνούσαν με το προπονητικό μοντέλο και τις μεθόδους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον οποίο είχε χαλάσει και η σχέση τους. Οι οπαδοί της ομάδας θεωρούν ότι δεν απέδιδαν βάσει των δυνατοτήτων τους ή δεν έδιναν το 100% για να τον… σπρώξουν στην πόρτα της εξόδου. Και είναι κάθετοι σ’ αυτό.

Εξού και το επεισόδιο που ξέσπασε με τον Ταϊρίκ Τζόουνς μετά τη βαριά ήττα από τη Μακάμπι και έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Σκηνικό που αποτέλεσε την αφορμή για να ξεχειλίσει το ποτήρι.

Πλέον είναι θέμα χρόνου ο Ταϊρίκ Τζόουνς αρχικά αλλά δεν αποκλείεται και οι άλλοι δύο, να αποτελέσουν παρελθόν από την Παρτιζάν συνεχίζοντας σε άλλη ευρωπαϊκή ομάδα την καριέρα τους. Παρά τις προσπάθειες που κάνει ο Πεναρόγια, ο οποίος δεν θέλησε να δώσει συνέχεια σε ερώτηση που του έγινε αναφορικά με τον Ταϊρίκ Τζόουνς («έχουμε ταξίδι αύριο για τη Βαλένθια», είπε μετά τον αγώνα με τη Σπλιτ) το ποτάμι είναι ορμητικό και πίσω δεν γυρνά.

Το επεισόδιο «θάφτηκε» από πλευράς προπονητικού σταφ στην προσπάθεια να παραμείνει ο παίκτης αλλά τα πράγματα δείχνουν μη αναστρέψιμα και η ολοκλήρωση της συνεργασίας της Παρτιζάν με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, μονόδρομος πλεόν.

Ο Ολυμπιακός που δεν παίζει μπάλα μόνος

Μόλις «φούντωσε» η κατάσταση στο Βελιγράδι και έγινε αντιληπτή στον Πειραιά, ο Ολυμπιακός δεν χρονοτρίβησε. Έσπευσε να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του στην πλευρά του παίκτη για σύναψη συνεργασίας, καλύπτωντας το υπόλοιπο του συμβολαίου και όχι μόνο μιας και μοιάζει με πολύ καλό fit για τους «ερυθρόλευκους».

Με τον όρο βέβαια να καταφέρει να απαγκιστρωθεί από το συμβόλαιό του με την Παρτιζάν. Και εδώ έρχονται τα ζόρια.

Αρχικά οι «ερυθρόλευκοι» δεν παίζουν μπάλα μόνοι τους μιας και την περίπτωση ενός ελίτ βάσει χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων παίκτη της λίγκας, παρακολουθούν κι άλλες ομάδες. Ανάμεσα σε αυτές οι Μπαρτσελόνα που ψάχνεται για ψηλό (στις επιλογές της και ο Κρις Σίλβα της ΑΕΚ) και η Ντουμπάι που θέλει να τερματίσει τη συνεργασία της με τον πρωταθλητή Ευρώπης, Σερτάτς Σανλί. Ομάδες που φαίνονται διατεθειμένες να πληρώσουν το κατιτίς τους στην Παρτιζάν για να τις προτιμήσει. Ιδίως η «σταχτοπούτα» του θεσμού.

Μπροστά στην πληροφορία αυτή ο Ολυμπιακός που θέλει να «κλείσει» έναν ψηλό για να ενισχύσει τη frontline του, δύσκολα θα μείνει αμέτοχος. Όσο κι αν οι συζητήσεις με την πλευρά του παίκτη, εξελίχθηκαν αρκετά καλά χωρίς το «πράσινο φως» της Παρτζιάν, δουλειά δεν γίνεται.

Όπως είχε συμβεί και στην περίπτωση του Φρανκ Νιλικίνα, αρχικώς είχε φανεί πως θα μπορούσε να τον κάνει δικό του χωρίς να πληρώσει κάποιο ποσό στην Παρτιζάν, η οποία όμως απαίτησε κάποια χρήματα. Και στο ενδεχόμενο να καταλήξει σε κάποιους άλλους «μνηστήρες» αφού και ο Μπαρζώκας τον ήθελε, οι Πειραιώτες πλήρωσαν κοντά στο μισό εκατομμύριο.

Μοιάζει αρκετά πιθανό η ιστορία να επαναληφθεί, με τον Ολυμπιακό να προσφέρει και χρήματα στην Παρτιζάν. Μένει να φανεί αν οι Σέρβοι θα επιλέξουν την ομάδα που ομάδα που θα δώσει τα περισσότερα και κατά πόσον θα πιέσει και ο Ταϊρίκ Τζόουνς.