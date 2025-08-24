Ένα βραδινό στόρυ, πολλά χαμόγελα στον Ολυμπιακό για αρκετούς διαφορετικούς λόγους. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, πρόσφερε «αέρα» ικανοποίησης και στον (παρατηρητικό) κόσμο των Πειραιωτών.

Αντίστροφα μετράνε στο Λιμάνι για την έναρξη της προετοιμασίας ενόψει της σεζόν 2025-26, όπου ως συνήθως ο πήχης έχει τοποθετηθεί ψηλά. Ο Ολυμπιακός σηκώνει «μανίκια» την ερχόμενη εβδομάδα με τις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις και τα ιατρικά τεστ πριν μπει σε ρυθμό προετοιμασίας, με τις όποιες απουσίες.

Σε συνέχεια ουσιαστικά της Εθνικής ομάδας, η οποία μπαίνει στο… κυρίως μενού. Εκεί όπου 4 παίκτες του, έχουν κομβικό ρόλο. Ο λόγος για τους Παπανικολάου, Λαρεντζάκη, Κ. Αντετοκούνμπο και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο τελευταίος εκ των προαναφερθέντων αποτελεί δίχως αμφιβολία, τον X-Factor για την πορεία της «γαλανόλευκης» στα γήπεδα της Κύπρου και καλώς εχόντων των πραγμάτων της Λετονίας. Ο ομογενής γκαρντ που αγωνίζεται ως νατουραλιζέ στην «Επίσημη Αγαπημένη» μοιάζει σαφώς πιο απελευθερωμένος, σε συνέχεια των εξαιρετικών εμφανίσεών τους στους Τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει δουλέψει αρκετά – και στο πνευματικό σκέλος – τους τελευταίους μήνες, όντας αποφασισμένος να παλέψει περισσότερο για τον χρόνο του στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ. Ο οποίος αναμένεται αυξημένος και ο ρόλος του, αναβαθμισμένος.

Το βράδυ του Σαββάτου (23/8) και μερικές ώρες μετά την προπόνηση της Εθνικής πριν την πρόβα τζενεράλε με την Γαλλία, ο Ντόρσεϊ βρέθηκε ξανά στο γήπεδο. Αυτή τη φορά στο ΣΕΦ για θεραπεία. Γεγονός που έγινε γνωστό από τον ίδιο με στόρυ που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Μέσα από το βίντεο αυτό, μπορεί κανείς να καταλάβει εκ των… έσω και μία σημαντική βελτιωτική κίνηση στο παρκέ του ΣΕΦ λίγες ημέρες πριν την έναρξη της προετοιμασίας. Το παρκέ «Robins» μοιάζει με ολοκαίνουργιο μετά από συντήρηση και βάψιμο που έγινε το προηγούμενο διάστημα. Ένας τύπος παρκέ που υπάρχει σε πολλά γήπεδα του ΝΒΑ. Σαν καινούργιο.

Παράλληλα ο Ολυμπιακός έτρεξε τις εργασίες για να προλάβει να επισκευάσει όλα τα θέματα που υπήρχαν με την εισροή υδάτων από την οροφή. Πράγμα που έγινε, για αυτό και έδωσε βάση στη συνέχεια στο παρκέ.

Η ίδια η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε ανεβάσει φωτογραφία από ψηλά πριν από λίγες μέρες, ενημερώνοντας ουσιαστικά τον κόσμο για την βελτιωτική αυτή κίνηση και ζεσταίνοντάς τον, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Για την ώρα, δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο στην κεντρική σάλα, ενώ έπονται ακόμα περισσότερες τους επόμενους μήνες και δη, το ερχόμενο καλοκαίρι για να μετατραπεί το ΣΕΦ σε αυτό που οι πρόεδροί του και ο κόσμος της ομάδας, οραματίζεται.

Τελευταία χρόνια, οι βελτιωτικές κινήσεις από πλευράς ΚΑΕ Ολυμπιακός στο ΣΕΦ είναι συνεχείς, πολλώ δε μάλλον πλέον που το γήπεδο ανήκει και στην ομάδα του Λιμανιού.

Όπως έχουν κάνει γνωστό οι πρόεδροι του συλλόγου ήδη από την συνέντευξη Τύπου με τον νεό χορηγό Arrena, σε περιόδους που δύναται η ευκαιρία (off season) και μετά την 1η Αυγούστου, ημερομηνία οριστικής μεταβίβασης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στον Ολυμπιακό, θα «τρέχουν» βελτιωτικές κινήσεις εντός και εκτός Σταδίου ούτως ώστε να αποτελέσει ένα «στολίδι» ανάλογο του βεληνεκούς της ομάδας, στο προσεχές μέλλον. Δίχως ταυτόχρονα να «ξεσπιτωθεί» η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.