Οι γιορτινές ημέρες και το εορταστικό διάστημα, δεν ήταν ικανό να πάρει κάτι από την αίγλη της ελληνικής «μητέρας των μαχών». Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μπορεί να παίζουν κάθε λίγο και λιγάκι στο μπάσκετ, όντας δύο από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές δυνάμεις, πλην όμως η ανυπομονησία ήταν ξανά μεγάλη.

Άλλωστε δεν έχει «βαρεθεί» ακόμα ο κόσμος τους και το φίλαθλο κοινό της «σπυριάρας» ακόμα να τους παρακολουθεί. Την δεύτερη μέρα του νέου έτους, πράσινοι και κόκκινοι έδωσαν ραντεβού στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκα 2025-26.

Οι αποστολές των δύο ομάδων βρέθηκαν από νωρίς στην έδρα του Παναθηναϊκού, με τους «ερυθρόλευκους» μάλιστα όπως συνηθίζουν στα εκτός έδρας παιχνίδι, να βγαίνουν στην πλειονότητά τους από πολύ νωρίς στο παρκέ για να «ζεσταθούν».

Ο πρώτος που βγήκε από την φυσούνα ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ που δέχθηκε και το «πείραγμα» των φίλων του Παναθηναϊκού που περίμεναν πως και πως τον Εβάν Φουρνιέ. Λίγο αργότερα βγήκε και ο Γάλλος.

Ή μπήκε το αγαπημένο του κομμάτι ή «γούσταρε» ο Εβάν Φουρνιέ με την υποδοχή που του επεφύλασσαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού#olegr #paobc #olympiacosbc #fournier pic.twitter.com/TOfLcuq6aa — Ole.gr (@Olegr470656) January 2, 2026

Οι φαν του «τριφυλλιού» που έδωσαν από νωρίς το στίγμα της αναμενόμενα «καυτής» ατμόσφαιρας που θα δημιουργήσουν σε ένα ακόμα εντός έδρας παιχνίδι των Κυπελλούχων Ελλάδας και ο Φουρνιέ δεν έδειξε να… χαλιέται από τις έντονες αποδοκιμασίες και ακούγοντας το όνομά του.

Εκτός αν μπήκε το αγαπημένο του κομμάτι στα ακουστικά και το ευχαριστήθηκε.