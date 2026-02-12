Ο Παναθηναϊκός πρόσφερε πακτωλό χρημάτων για να κάνει δικό του τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Είδηση που δεν πέρασε στα… ψιλά στην Ευρώπη.

Γη και ύδωρ έδωσε ο Παναθηναϊκός στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για να αποσπάσει την υπογραφή του και τα κατάφερε.

Οι «πράσινοι» δεν βγήκαν ποτέ από το κόλπο της πιο ηχηρής μεταγραφής της χειμερινής περιόδου αν όχι της σεζόν. Και αυτήν την επιμονή τους στην εξαιρετική οικονονική πρόταση που κατέθεσαν την είδαν να αποδίδει καρπούς.

Η συμφωνία των τελευταίων ωρών μετουσιώθηκε σε ανακοίνωση με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να επιλέγει το Νο11 για αριθμό στη φανέλα του. Όπως είχε και στη Φενέρμπαχτσε με την οποία αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης και πήρε και το βραβείο του MVP στο Finl Four.

Μετά από ένα «άγονο» διάστημα στην αντίπερα όχθη του ωκεανού όπου ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις επιχείρησε εκ νέου να καθιερωθεί, ο Αμερικανός two-way σταρ ικανοποιήθηκε οικονομικά από αυτά που του πρόσφερε ο Παναθηναϊκός, κάνοντάς τον έναν εκ των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών στη λίγκα.

Ο νέος πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού που αναμέμεται άμεσα στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις των Κυπελλούχων Ελλάδας και να μπει γρήγορα στο ροτέισον, έβαλε την τζίφρα του σε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, έναντι ενός ποσού λίγο πάνω από τα 10 εκατ. δολάρια.

Με την προσθήκη του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε τα 29 εκατομμύρια ευρώ αγωνιστικό μπάτζετ για τη σεζόν 2025-26 σε καθαρές αποδοχές. Μία μετακίνηση που… ταρακούνησε την Ευρώπη όπως ήταν λογικό.

Αντιδράσεις είχε ο πάντοτε ενεργός στο πρώην Twitter νυν «Χ», Τζάρον Μπλοσομγκέιμ ο οποίος έγραψε lol ενώ περισσότερα είπε ο Κάρλικ Τζόουνς που στάθηκε στα χρήματα που ξοδεύουν οι ομάδες της Ευρωλίγκα.

boyz in Euroleague getting paid ain’t they👀😳… oh my — Carlik Jones (@carlikjones) February 12, 2026

Όλα τα παραπάνω ενώ ο ίδιος υπέγραψε πέρυσι με την Παρτιζάν αποδοχόμενος την πρό(σ)κληση, έναντι 1.4 εκατ. ευρώ. Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο σταρ των Σέρβων – η απουσία του οποίου τόσο πολύ έχει στοιχείσει στους ασπρόμαυρους – είναι τραυματίας και παροπλισμένος.