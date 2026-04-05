Τύφλα να ΄χουν οι Σάσα Βεζένκοφ και Κέντρικ Ναν, καθώς το season high σε αξιολόγηση σε ένα ματς της Euroleague ανήκσει σε άλλον.

Στην εποχή των advanced stats όπου όλα είναι μετρήσιμα, το στοιχείο της αξιολόγησης – το λεγόμενο PIR – μοιάζει χοντροκομμένο έως απαρχαιομένο. Πλην όμως δεν μπορεί επουδενί να κλείσει κανείς τα μάτια σε αυτό ή να μην το λάβει υπόψιν καθώς είναι εκείνο που υποδεικνύει τον MVP κάθε αγωνιστικής στην Euroleague και εν πολλοίς δίνει και το βραβείο του πολυτιμότερου στο τέλος κάθε φάσης (Regular Season, playoffs, Final Four).

Ένας κλάδος της στατιστικής στον οποίο την τελευταία τριετία – εξαιρουμένης της σεζόν που έλειπε – κυριαρχεί ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο Βούλγαρος σταρ του Ολυμπιακού ο οποίος φαντάζει το μεγάλο φαβορί για την ανάδειξή του σε MVP της κανονικής διάρκειας.

Μεταξύ άλλων αποτελεί και τον δεύτερο εν ενεργεία αθλητή της Euroleague με την μεγαλύτερη επίδοση PIR ανά ματς. Όπου PIR ο συνδυασμός πόντων+ριμπάουντ+ασίστ+κερδισμένων φάουλ+κλεψιμάτων+μπλοκ βγάζοντας τα φάουλ κατά, τις τάπες, τα άστοχα σουτ εντός παιδιάς και τις τάπες. Έτσι υπολογίζεται.

Ο Σάσα Βεζένκοφ πριν πάρει τα ταλέντα του για την άλλη πλευρά του ωκεανού, έβαλε 45 πόντους σε ένα ματς στην Μπάγερν στο ΣΕΦ και σημείωσε την 6η καλύτερη επίδοση PIR σε ένα παιχνίδια της Euroleague.

Η πρωτιά στους εν ενεργεία ανήκει στον Σέιν Λάρκι με τις 53 μονάδες σε εκείνο το απίθανο προ Covid-19 ματς που είχε κάνει και εκείνος κόντρα στην Μπάγερν με τους 49 πόντους που έβαλε.

Η 4η θέση ανήκει στον «βασιλιά» Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, νυν παίκτη του Παναθηναϊκού, σε εκείνη την αλησμόνητη νύχτα του ρεκόρ της 50άρας ενώ η 5άδα έχει πλέον νέο μέλος. Και αυτό ακόυει στο όνομα του σαφώς πιο αντιτουριστικού και γνώρισμου στο ευρύ κοινό – σε σχέση με τους προαναφερθέντες – Νέιτ Ρίβερς.

Ο Αμερικανός με τις ούγγρικες καταβολές αγωνιζόμενος στο εν λόγω αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, έκανε… σμπαράλια την άμυνα της Βίρτους στην Ιταλία και βγήκε κορυφαίος της αγωνιστικής.

Πως να μην συμβεί αυτό αφού συγκέντρωσε 44 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης με 33 πόντοι με 7/8 δίποντα, 5/5 τρίποντα, 4/5 βολές, 10 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο, ένα κόψιμο, 4 κερδισμένα φάουλ σε – κρατηθείτε – μόλις 21’36” που έμεινε στο παρκέ.

Απίστευτα πράγματα από τον Ρίβερς που πέτυχε την κορυφαία επίδοση της σεζόν.

Κάπως έτσι ισοφάρισε στην 15η all-time θέση της λίστας τον Γιάννη Μπορούση που είναι και το μοναδικό μέλος αυτής. Η τιμητική διάκριση για τον παλαίμαχο Έλληνα σέντερ έρχεται λόγω της μυθικής του εμφάνισης με την Λαμποράλ κόντρα στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2015-16 όταν είχε σημειώσει 28 πόντους κατεβάζοντας και 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα και δύο μπλοκ.