‘Έλειψε από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην εκκίνηση της σεζόν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο μπασκετικός Ολυμπιακός είχε… απώλειες. Στις τρεις απουσίες λοιπόν, τέταρτη δεν χωρούσε.

Περίπου δέκα λεπτά πριν το τζάμπολ των «ερυθρολεύκων» με την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, εμφανίστηκε στο φαληρικό στάδιο ο «στρατηγός» του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο Ισπανός προπονητής συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, πήρε θέση πίσω από το καλάθι του Ολυμπιακού για να στηρίξει τους πρωταθλητές Ελλάδας στην 8η αγωνιστική της Euroleague.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά στη σεζόν 2025-26 που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επισκέφθηκε το ΣΕΦ για να υποστηρίξει διά ζώσης τον Ολυμπιακό. Γεγονός που κάθε άλλο παρά σπάνια έπραττε απ’ όταν ανέλαβε το «ερυθρόλευκο» τιμόνι.

Φυσικά και γνώρισε την αποθέωση όταν έγινε αντιληπτός από τον κόσμο της ομάδας. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει εκδηλώσει στο παρελθόν την αγάπη του για την «πορτοκαλί θεά» και την ατμόσφαιρα στο «κάστρο» των Πειραιωτών. Αλλά και το πόσο άβολα αισθάνεται όταν οι κάμερες στρέφονται πάνω του. Πάντως, επέστρεψε την αποθέωση με ένα πλατύ χαμόγελο, ευχαριστώντας τον κόσμο.

Απροσπέλαστο πάντως δεν μπορεί να το πει κανείς στο πρώτο διάστημα της αγωνιστικής περιόδου 2025-26, με τις Εφές και Μονακό να έχουν αήδη λώσει το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Γι’ αυτό ήρθε ο Μεντιλίμπαρ, ώστε να αποκαταστήσει την τάξη;

Καθόλα γουρλής έχει αποδειχθεί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον μπασκετικό Ολυμπιακό στο παρελθόν, γεγονός που ευελπιστεί πως θα επαληθευτεί ξανά. Το αγωνιστικό πρόγραμμα άλλωστε βοήθησε τον Βάσκο τεχνικό να παρευθεί στο γήπεδο, μία ημέρα πριν το ματς με τον Άρη (1/11, 20:00).