Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες κόντρα στην Παρί (27/11, 98-86). Ποιον παίκτη κατονόμασε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, για τα όσα έκανε στις κομβικές φάσεις;

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες, μετά την πολύ κακή «παρένθεση» στο Μιλάνο, απέναντι στην Αρμάνι (14/09, 88-87).

Οι Πειραιώτες φιλοξένησαν στο ΣΕΦ την Παρί (21/11, 98-86) σε ένα ματς, που πήρε ένα «τρελό» ρυθμό από την αρχή. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» μπόρεσαν να κερδίσουν και να «ανέβουν» στο 8-4 στη βαθμολογία της Euroleague.

Οι Γάλλοι είχε σε ένα «τρελό» βράδυο τον Τζάστιν Ρόμπινσον. Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε ρεκόρ καριέρας στη Euroleague, καθώς σκόραρε 35 πόντους με 7/10 τρίποντα.

Από τον Ολυμπιακό, ο Εβάν Φουρνιέ πάτησε το restart πραγματοποιώντας μία πολύ καλή εμφάνιση έχοντας 18 πόντους.

Ο Τάισον Γουόρντ φώναξε «παρών», παρά το γεγονός πως ήταν -μέχρι και την τελευταία στιγμή- αμφίβολος. Ωστόσο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας «ξεχώρισε» άλλον παίκτη για τα όσα έκανε στις κομβικές φάσεις.

Ο Έλληνας τεχνικός στις δηλώσεις του στη Euroleague και τη Δώρα Παντέλη τόνισε πως η νίκη ήρθε μέσα από την ομαδική δουλειά. Όμως, υπογράμμισε πως είδαμε τον Τόμας Γουόκαπ να κάνει πολύ καλή δουλειά σε ορισμένες κομβικές φάσεις.

Αναλυτικά, τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Είμαι χαρούμενος, γιατί θεωρούσα ότι αυτό ήταν ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, απέναντι σε μια ομάδα που παίζει σε αυτό το τέμπο. Απόψε σούταραν με πολύ υψηλά ποσοστά ευστοχίας στο ξεκίνημα. Είχαν σχεδόν 30 πόντους στην πρώτη περίοδο και 50 στο πρώτο μέρος. Δεν μπορείς να είσαι ποτέ ήρεμος όταν παίζεις απέναντι στην Παρί.

Την ίδια στιγμή νομίζω πως εμείς είχαμε 24 ασίστ για 12 λάθη. Κάναμε ένα αξιόλογο παιχνίδι τελικά ως ομάδα, βάλαμε physicality στην άμυνά μας. Κι αυτό ήταν πολύ σημαντικό για εμάς. Επίσης είναι πολύ σημαντικό για εμάς να παραμείνουμε στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας».

Για τον Εβάν Φουρνιέ:

«Ο Φουρνιέ ήταν πολύ καλύτερος απόψε, αλλά μπορώ να μιλήσω για πολλούς παίκτες. Ήταν μια πραγματικά ομαδική προσπάθεια. Ήταν θέμα χρόνου για τον Έβαν να βρεθεί στην κανονική του φόρμα. Στο τέλος είδαμε και κάποιες κομβικές φάσεις σε άμυνα και επίθεση από τον Γουόκαπ και γενικά όλη η ομάδα βοήθησε σε αυτή τη νίκη».